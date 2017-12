В последние годы ситуация с джейлбрейком устройств Apple обстоит неважно. Уязвимостей в iOS обнаруживают не так уж много, а нашедшие их специалисты предпочитают сообщать о проблемах в Apple или перепродавать информацию о багах компаниям, вроде Zerodium, которые платят сотни тысяч долларов.

Еще на прошлой неделе специалист Google Project Zero Йен Бир (Ian Beer) пообещал раскрыть подробности о некой уязвимости в iOS и macOS, которая будет очень интересна всему джейлбрейк-сообществу.

If you're interested in bootstrapping iOS 11 kernel security research keep a research-only device on iOS 11.1.2 or below. Part I (tfp0) release soon.

Специалист сдержал свое обещание. Вчера, 11 декабря 2017 года, аналитик Google Project Zero обнародовал ссылку на обсуждение уязвимостей в ядрах iOS и macOS.

tfp0 should work for all devices, the PoC local kernel debugger only for those I have to test on (iPhone 7, 6s and iPod Touch 6G) but adding more support should be easy

— Ian Beer (@i41nbeer) December 11, 2017