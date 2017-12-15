Эксперты компании FireEye опубликовали отчет, посвященный вредоносу Triton, который предназначен для атак на промышленные системы управления и объекты ключевой инфраструктуры. Исследователи пишут, что Triton уже использовался для фактических атак, однако не раскрывают названия пострадавшей организации и страну, где та базируется. При этом аналитики убеждены, что за созданием Triton стоят хорошо финансируемые «правительственные хакеры», обладающие всеми необходимыми ресурсами для проведения таких атак.

Triton используется для атак на контроллеры систем инструментальной безопасности Triconex (Triconex Safety Instrumented System, SIS) производства Schneider Electric. Эти решения нужны для мониторинга различных процессов на фабриках, предприятиях и так далее, и безопасного восстановления или завершения работы оборудования в случае возникновения каких-либо сбоев и потенциально опасных ситуаций.

По данным FireEye, Triton маскируется под легитимное ПО для Triconex SIS, предназначенное для рабочих станций под управлением Windows, и задействует проприетарный протокол TriStation. Исследователи отмечают, что TriStation недокументирован публично, то есть разработчики малвари провели большую работу по реверс-инжинирингу.

Если вредонос обнаруживает на зараженной машине файлы конфигурации SIS, он пытается применить ряд пейлоудов и перепрограммировать контроллеры. В итоге Triton либо вообще останавливает весь производственный процесс, либо вынуждает оборудование работать в небезопасном состоянии, что может повлечь за собой физический ущерб (как оборудованию, так и работающим с ним людям).

Свои отчеты о новой малвари также опубликовали специалисты компаний Dragos и Symantec. Исследователи Dragos называют вредоноса TRISIS и сообщают чуть больше подробностей. В частности, по данным Dragos, от атаки малвари пострадал некий промышленный объект на Ближнем Востоке.