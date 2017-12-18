Разработчики Mozilla обычно относятся к безопасности и приватности своих пользователей очень внимательно и чутко. Однако, как показала практика, даже такие организации могут допускать серьезные маркетинговые просчеты.

На прошлой неделе многие пользователи Firefox обнаружили (1, 2, 3), что в их браузерах откуда-то появился непонятный аддон Looking Glass, установленный без всякого разрешения. Это дополнение должно было рекламировать финал третьего сезона популярного сериала «Мастер Робот», вышедший в эфир на прошлой неделе, однако пользователей этот рекламный трюк лишь разозлил и смутил.

Проблема заключалась не только в том, что аддон был установлен посредством Firefox Studies принудительно, он также сопровождался непонятным описанием, и «пострадавшим» пришлось долго гуглить, прежде чем они убедились, что не стали жертвами какого-нибудь взлома.

Как теперь объясняют разработчики Mozilla, коллаборация Firefox и создателей «Мистер Робот» предлагала пользователям увлекательную игру в альтернативной реальности (Alternate Reality Game, ARG). Так как телесериал затрагивает вопросы информационной безопасности и приватности, которые всегда были важны для Mozilla, кому-то в организации показалось, что принудительная установка дополнения позволит заинтересовать этими проблемами пользователей браузера и провести своего рода просветительную работу в игровой форме.

Код аддона уже опубликован на GitHub. Оказалось, что дополнение реагирует, если на странице встречаются такие слова, как revolution, privacy, society, hack, backdoor, cryptocurrency и так далее. В таком случае эти слова видоизменяются, а если навести на них курсор, можно увидеть справочную информацию. Также аддон реагирует на посещение трех URL:

https://www.red-wheelbarrow.com/forkids/*;

https://www.whatismybrowser.com/detect/*;

https://red-wheelbarrow-stage.apps.nbcuni.com/forkids/activitysheet/.

Отключить дополнение можно на странице about:addons. Пользователям, которые более не хотят получать такие странные сюрпризы от Mozilla, рекомендуется выключить Firefox Studies (по умолчанию включено во всех установках Firefox), отказавшись от подобных экспериментальных функций в браузере.