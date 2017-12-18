Разработчики Mozilla обычно относятся к безопасности и приватности своих пользователей очень внимательно и чутко. Однако, как показала практика, даже такие организации могут допускать серьезные маркетинговые просчеты.
На прошлой неделе многие пользователи Firefox обнаружили (1, 2, 3), что в их браузерах откуда-то появился непонятный аддон Looking Glass, установленный без всякого разрешения. Это дополнение должно было рекламировать финал третьего сезона популярного сериала «Мастер Робот», вышедший в эфир на прошлой неделе, однако пользователей этот рекламный трюк лишь разозлил и смутил.
Проблема заключалась не только в том, что аддон был установлен посредством Firefox Studies принудительно, он также сопровождался непонятным описанием, и «пострадавшим» пришлось долго гуглить, прежде чем они убедились, что не стали жертвами какого-нибудь взлома.
Как теперь объясняют разработчики Mozilla, коллаборация Firefox и создателей «Мистер Робот» предлагала пользователям увлекательную игру в альтернативной реальности (Alternate Reality Game, ARG). Так как телесериал затрагивает вопросы информационной безопасности и приватности, которые всегда были важны для Mozilla, кому-то в организации показалось, что принудительная установка дополнения позволит заинтересовать этими проблемами пользователей браузера и провести своего рода просветительную работу в игровой форме.
Код аддона уже опубликован на GitHub. Оказалось, что дополнение реагирует, если на странице встречаются такие слова, как revolution, privacy, society, hack, backdoor, cryptocurrency и так далее. В таком случае эти слова видоизменяются, а если навести на них курсор, можно увидеть справочную информацию. Также аддон реагирует на посещение трех URL:
- https://www.red-wheelbarrow.com/forkids/*;
- https://www.whatismybrowser.com/detect/*;
- https://red-wheelbarrow-stage.apps.nbcuni.com/forkids/activitysheet/.
Отключить дополнение можно на странице about:addons. Пользователям, которые более не хотят получать такие странные сюрпризы от Mozilla, рекомендуется выключить Firefox Studies (по умолчанию включено во всех установках Firefox), отказавшись от подобных экспериментальных функций в браузере.
flekst
18.12.2017 at 10:48
FX 56. Подобная фигня не устанавливалась и не устанавливается.
Rathori
18.12.2017 at 11:21
Если оно и ставилось, то уже удалилось и за время работы никак себя не проявило. Но «studies» выключил, ибо нефиг.
Руководитель ФЭС_СГБ
18.12.2017 at 14:51
У меня такие фигни ни разу не устанавливались, потому что их бы заблокировала защита.
surfer
18.12.2017 at 19:11
Установлена русская версия Firefox, в данном пункте настроек нет даже упоминания этого Firefox Studies, хотя устанавливал 57 версию начисто. Просто два пункта Разрешить телеметрию (если кратко) и Разрешить отчёты о падениях.
john_
18.12.2017 at 20:21
Интересная идея. Только немного перегнули. Как говорится — не параной параноика. Потому что паранойя уже здесь.