Специалист Google Project Zero и известный багхантер Тевис Орманди (Tavis Ormandy) выявил серьезную проблему в стороннем менеджере паролей Keeper, который с момента релиза Windows 10 Anniversary Update (версия 1607) входит в состав ОС. Дело в том, что с выходом данной версии Microsoft добавила в операционную систему функцию Content Delivery Manager, которая может скрыто устанавливать различные «рекомендуемые приложения».

«Я уже слышал о Keeper ранее, и помню, как некоторое время назад находил баг, связанный с тем, как они внедряют привилегированный UI на страницы, — пишет Орманди. — Я перепроверил и обнаружил, что они продолжают делать то же самое и в новой версии».

I don't want to hear about how even a password manager with a trivial remote root that shares all your passwords with every website is better than nothing. People really tell me this. 🙄

— Tavis Ormandy (@taviso) December 15, 2017