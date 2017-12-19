Издание «КоммерсантЪ» сообщило, что 15 декабря 2017 года в России была впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему передачи финансовой информации SWIFT.

О факте атаки изданию сообщили специалисты по информационной безопасности, а также данную информацию уже подтвердили представители ЦБ. Особенность атаки заключалась в том, что денежные средства были выведены через международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT, которую хакеры ранее не использовали в России. Название пострадавшего банка и размер ущерба не раскрываются.

Специалисты Group-IB сообщают, что раньше целевые атаки в России осуществлялись с использованием систем карточного процессинга, банкоматов и АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента банка России). Но, по данным экспертов, на этот раз к атаке была причастна хакерская группировка Cobalt. Проникновение в систему пострадавшего банка произошло посредством вредоноса, который группировка несколько недель назад рассылала банкам. И это весьма характерный для Cobalt почерк. В среднем промежуток между проникновением и выводом денег составляет три-четыре недели, а средняя сумма хищения равняется 100 млн рублей.

FinCERT, структурное подразделение ЦБ по информбезопасности, в своем отчете ранее назвало группу Cobalt главной угрозой для кредитных организаций. По данным Group-IB, на счету группировки не менее 50 успешных атак на банки по всему миру. К настоящему времени известно о более чем десяти успешных атаках в России, каждая из которых заканчивалась хищением денежных средств в особо крупном размере, сообщили в ЦБ.

В разговоре с журналистами «КоммерсантЪ» представители SWIFT отказались комментировать «отдельных клиентов» и подчеркнули: «Нет доказательств, что имел место какой-либо несанкционированный доступ к сетям SWIFT или ее службам обмена сообщениями». В сущности, представители SWIFT правы, в российском случае межбанковская система действительно не являлась объектом атаки.

«Среднестатистический банк единовременно может быть подключен к пяти-шести различным системам — например, Национальной платежной системе, международным Visa, MasterCard, SWIFT и еще двум-трем системам денежных переводов,— объясняет директор по методологии стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.— И злоумышленники, проникая в инфраструктуру банка и получая доступ к любой из этих систем, выводят деньги».

Подтвердил эту информацию и заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. В результате заражения банка злоумышленники фактически захватили управление, то есть имели возможность вывести средства любым способом.