«Лаборатория Касперского» сообщила, что обжалует решение Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти. В официальном заявлении компании соответствующий приказ 17-01 назван «основанным на неподтвержденных и анонимных сообщениях в СМИ, слухах и ложных обвинениях в адрес компании». Также подчеркивается, что приказ нанес значительный ущерб как репутации «Лаборатории Касперского», так и ее бизнесу на американском рынке.

Напомню, что в конце октября 2017 года издания The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times и другие обвинили «Лабораторию Касперского» в умышленной модификации своего ПО с целью хищения секретной информации американских спецслужб. Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщали, что в 2015 году неназванный сотрудник спецслужб загрузил секретную информацию на свой домашний компьютер, где было установлено антивирусное решение «Лаборатории Касперского», с помощью которого эти данные в итоге были похищены. В своих статьях издания высказывали предположения, что ПО компании было намеренно модифицировано российскими спецслужбами.

При этом сообщалось, что информация о причастности антивирусного производителя к хищению секретных данных АНБ поступила от израильских спецслужб. Якобы в 2015 году израильские хакеры взломали «Лабораторию Касперского» и обнаружили принадлежащую АНБ информацию (в том числе и некие «хакерские инструменты») во внутренней сети компании.

16 ноября 2017 года «Лаборатория Касперского» завершила внутреннее расследование инцидента и опубликовала его полные результаты.

В итоге «Лаборатория Касперского» решила отстаивать свои интересы в суде в рамках федерального закона о процедуре принятия административных решений (Administrative Procedure Act). Данный закон регламентирует порядок предложения и утверждения различных административных норм и стандартов со стороны федеральных ведомств США. В компании уверены, что в случае с принятием приказа 17-01 предусмотренные законом процедуры не были соблюдены.

«В частности, Министерство внутренней безопасности в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники (публикации в СМИ, слухи и голословные утверждения). Более того, ведомство так и не дало компании возможность выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть все высказывавшиеся в ее адрес ложные обвинения. При этом министерство не представило никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны “Лаборатории Касперского”», — гласит официальный пресс-релиз.

Сообщается, что еще в середине июля «Лаборатория Касперского» направила письмо в министерство, предлагая предоставить любую информацию о компании, о своей деятельности и продуктах. В середине августа министерство внутренней безопасности подтвердило получение письма и в ответном письме сообщило, что ценит готовность «Лаборатории Касперского» открыто взаимодействовать, и выразило интерес в дальнейшем диалоге. Но следующим шагом DHS стало уведомление компании о издании приказа 13 сентября 2017 года.

С помощью этого обращения в суд «Лаборатория Касперского» надеется защитить свое право на соблюдение должных административных процедур в соответствии с действующим федеральным законодательством и Конституцией США и тем самым возместить ущерб, причиненный коммерческой деятельности компании, ее сотрудникам в США, а также ее американским бизнес-партнерам.