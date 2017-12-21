С официального сайта временно пропала ссылка на загрузку дистрибутива Ubuntu 17.10, и причиной этого стал критический баг, из-за которого установка дистрибутива на некоторые ноутбуки Lenovo, Acer и Toshiba вызывает проблемы с BIOS.

Согласно описанию проблемы, баг как-то связан с драйверами intel-spi-* в ядре, которые, по всей видимости, оказались не готовы для использования на машинах конечных пользователей. Обнаружилось, что установка Ubuntu 17.10 на некоторые устройства приводит к невозможности сохранения настроек BIOS (при каждой перезагрузке настройки восстанавливаются), а также невозможности загрузки с USB-накопителя (они более не распознаются). Похоже, что проблема заключается в том, что SPI Flash блокируется на запись, и что делать с микросхемой после этого – вопрос открытый (скорее всего, только менять).

Список устройств, которых коснулась данная проблема, продолжает пополняться, и на 20 декабря 2017 года выглядит так:

  • Lenovo B40-70;
  • Lenovo B50-70;
  • Lenovo B50-80;
  • Lenovo Flex-3;
  • Lenovo Flex-10;
  • Lenovo G40-30;
  • Lenovo G50-70;
  • Lenovo G50-80;
  • Lenovo S20-30;
  • Lenovo U31-70;
  • Lenovo Y50-70;
  • Lenovo Y70-70;
  • Lenovo Yoga Thinkpad (20C0);
  • Lenovo Yoga 2 11″ – 20332;
  • Lenovo Z50-70;
  • Lenovo Z51-70;
  • Lenovo Ideapad 100-15IBY;
  • Acer Aspire E5-771G;
  • Acer TravelMate B113;
  • Toshiba Satellite S55T-B5233.

В качестве временного решения проблемы рекомендуется отключить драйверы intel-spi-*, а на форумах Lenovo предлагают еще одно средство обхода. Разработчики уже готовят версию Ubuntu 17.10 без проблемных драйверов.

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4 комментария к записи Установка Ubuntu 17.10 может повредить BIOS в ноутбуках Lenovo, Acer и Toshiba

4 комментария

  1. Themistocles

    21.12.2017 at 17:36

    Учитывая, что Ubuntu рекламирует lenovo как совместимые ноуты, то это бешеный факап.

  2. Asgoret

    21.12.2017 at 18:23

    Оперативность второе имя автора?

  3. john_

    22.12.2017 at 06:36

    И как вернуть все на место, кто уже поставил новую версию ?

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