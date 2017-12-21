С официального сайта временно пропала ссылка на загрузку дистрибутива Ubuntu 17.10, и причиной этого стал критический баг, из-за которого установка дистрибутива на некоторые ноутбуки Lenovo, Acer и Toshiba вызывает проблемы с BIOS.
Согласно описанию проблемы, баг как-то связан с драйверами intel-spi-* в ядре, которые, по всей видимости, оказались не готовы для использования на машинах конечных пользователей. Обнаружилось, что установка Ubuntu 17.10 на некоторые устройства приводит к невозможности сохранения настроек BIOS (при каждой перезагрузке настройки восстанавливаются), а также невозможности загрузки с USB-накопителя (они более не распознаются). Похоже, что проблема заключается в том, что SPI Flash блокируется на запись, и что делать с микросхемой после этого – вопрос открытый (скорее всего, только менять).
Список устройств, которых коснулась данная проблема, продолжает пополняться, и на 20 декабря 2017 года выглядит так:
- Lenovo B40-70;
- Lenovo B50-70;
- Lenovo B50-80;
- Lenovo Flex-3;
- Lenovo Flex-10;
- Lenovo G40-30;
- Lenovo G50-70;
- Lenovo G50-80;
- Lenovo S20-30;
- Lenovo U31-70;
- Lenovo Y50-70;
- Lenovo Y70-70;
- Lenovo Yoga Thinkpad (20C0);
- Lenovo Yoga 2 11″ – 20332;
- Lenovo Z50-70;
- Lenovo Z51-70;
- Lenovo Ideapad 100-15IBY;
- Acer Aspire E5-771G;
- Acer TravelMate B113;
- Toshiba Satellite S55T-B5233.
В качестве временного решения проблемы рекомендуется отключить драйверы intel-spi-*, а на форумах Lenovo предлагают еще одно средство обхода. Разработчики уже готовят версию Ubuntu 17.10 без проблемных драйверов.
Themistocles
21.12.2017 at 17:36
Учитывая, что Ubuntu рекламирует lenovo как совместимые ноуты, то это бешеный факап.
Asgoret
21.12.2017 at 18:23
Оперативность второе имя автора?
john_
22.12.2017 at 06:36
И как вернуть все на место, кто уже поставил новую версию ?
AlexAR
22.12.2017 at 13:16
Приобретением новой микросхемы SPI. 😉