С официального сайта временно пропала ссылка на загрузку дистрибутива Ubuntu 17.10, и причиной этого стал критический баг, из-за которого установка дистрибутива на некоторые ноутбуки Lenovo, Acer и Toshiba вызывает проблемы с BIOS.

Согласно описанию проблемы, баг как-то связан с драйверами intel-spi-* в ядре, которые, по всей видимости, оказались не готовы для использования на машинах конечных пользователей. Обнаружилось, что установка Ubuntu 17.10 на некоторые устройства приводит к невозможности сохранения настроек BIOS (при каждой перезагрузке настройки восстанавливаются), а также невозможности загрузки с USB-накопителя (они более не распознаются). Похоже, что проблема заключается в том, что SPI Flash блокируется на запись, и что делать с микросхемой после этого – вопрос открытый (скорее всего, только менять).

Список устройств, которых коснулась данная проблема, продолжает пополняться, и на 20 декабря 2017 года выглядит так:

Lenovo B40-70;

Lenovo B50-70;

Lenovo B50-80;

Lenovo Flex-3;

Lenovo Flex-10;

Lenovo G40-30;

Lenovo G50-70;

Lenovo G50-80;

Lenovo S20-30;

Lenovo U31-70;

Lenovo Y50-70;

Lenovo Y70-70;

Lenovo Yoga Thinkpad (20C0);

Lenovo Yoga 2 11″ – 20332;

Lenovo Z50-70;

Lenovo Z51-70;

Lenovo Ideapad 100-15IBY;

Acer Aspire E5-771G;

Acer TravelMate B113;

Toshiba Satellite S55T-B5233.

В качестве временного решения проблемы рекомендуется отключить драйверы intel-spi-*, а на форумах Lenovo предлагают еще одно средство обхода. Разработчики уже готовят версию Ubuntu 17.10 без проблемных драйверов.