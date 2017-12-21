Аналитики компании Wordfence предупредили о мощной волне брутфорс-атак на сайты, работающие под управлением WordPress. Кампания стартовала в минувший понедельник, 18 декабря 2017 года, и продолжается до сих пор. Неизвестные злоумышленники пытаются подобрать учетные данные от аккаунтов администрации сайтов, и если брутфорс оканчивается успехом, заражают ресурсы майнером криптовалюты Monero.
Представители Wordfence пишут, что это самая масштабная и агрессивная волна атак, что им доводилось видеть с момента основания компании в 2012 году. По данным главы компании, Марка Маундера (Mark Maunder), в пиковые моменты фиксируется до 14 000 000 запросов в час. Из-за этого Wordfence уже пришлось экстренно расширить инфраструктуру ведения логов.
В изначальном отчете компании говорится, что волна атак исходит с 10 000 IP-адресов и может быть связана с недавней утечкой в открытый доступ огромной базы учетных данных, насчитывающей более 1,4 млрд записей. Но дополнительное исследование данного вопроса показало, что атакующие комбинируют распространенные логины и пароли с эвристикой, основанной на имени домена и содержимом атакуемого сайта.
Если брутфорс завершается успехом, злоумышленники устанавливают на сайт майнер криптовалюты Monero, или используют скомпрометированный ресурс для дальнейших брутфорс-атак. Причем пострадавшие сайты не занимаются обеими задачами сразу, для майнинга и атак используются разные ресурсы.
Аналитики сумели обнаружить два криптовалютных кошелька, принадлежащих злоумышленникам, и сообщают, что нелегальный майнинг уже принес неизвестной группировке более 100 000 долларов.
Themistocles
21.12.2017 at 17:20
WordPress как всегда. Все чаще и чаще их ломают.
RedFlag
21.12.2017 at 22:57
Проблема не в WordPress, а в легких паролях
john_
22.12.2017 at 06:42
А ссылку на базу так и не оставили)))
AlexAR
22.12.2017 at 13:13
Кто хотел базу, тот её получил. di)
Asylum
22.12.2017 at 13:42
Собственно стоит поставить «апачевую» авторизацию на директорию admin и весь брутофорс идет лесом, проблема в другом, владельцы сайтов не предпринимают даже самых элементарных способов защиты, поскольку не понимают что нужно делать