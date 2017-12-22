ИБ-специалисты компании Trend Micro и независимый исследователь c0nstant предупредили о малвари Digmine, которая распространяется через Facebook Messenger, устанавливает на зараженные машины майнер Monero и вредоносное расширение для Chrome.

Эксперты рассказывают, что, как правило, жертва получает сообщение от кого-то из своих контактов в Facebook Messenger, содержащее файл video_xxxx.zip (где xxxx — это четырехзначный номер). Внутри архива, разумеется, нет никаких видеороликов, только файл EXE. Если жертва будет достаточно беспечна, чтобы открыть его, произойдет заражение Digmine.

По данным специалистов, малварь написана на AutoIt и не «умеет» практически ничего, только связываться с управляющим сервером для получения команд. C&C-сервер, в свою очередь, передает Digmine для установки майнер Monero и расширение для Chrome.

Интересно, что для дальнейшего распространения малвари используется именно браузерное расширение. Хотя в нормальных обстоятельствах установить аддон можно только из официального Chrome Web Store, в данном случае атакующие обходят это ограничение, используя command-line параметры.

После установки расширение получает доступ к профилю пострадавшего в Facebook Messenger и рассылает всему списку контактов файлы video_xxxx.zip. Разумеется, механизм самораспространения срабатывает лишь в том случае, если пользователь хранит учетные данные от своего аккаунта Facebook в Chrome для автоматического входа.

По данным Trend Micro, вредоносная кампания уже затронула пользователей из Южной Кореи, Вьетнама, Азербайджана, Украины, Таиланда, Венесуэлы и Филиппин.

После предупреждения, полученного от ИБ-специалистов, разработчики Facebook стали бороться с вредоносными ссылками в Messenger, однако операторы Digmine могут просто сменить адреса распространения и продолжать кампанию как ни в чем не бывало.