В начале декабря 2017 года мы писали о появлении новой версии известной IoT-малвари Mirai, на базе которой неизвестные создали ботнет Satori. Ботнет возник 5 декабря 2017 года, словно ниоткуда и принялся массово сканировать порты 37215 и 52869. Всего за 12 часов наблюдений удалось заметить, что активность Satori исходит более чем с 280 000 разных IP-адресов.

Тогда исследователи сообщали, что эта вариация заметно Mirai отличается от других. Если обычная версия Mirai работает как Telnet-сканер, при этом используя длинные списки логинов и паролей, подходящих для различных «умных» устройств, то Satori имеет на вооружении два эксплоита. В частности ИБ-специалисты предполагали, что Satori эксплуатирует 0-day баг в роутерах Huawei Home Gateway. Уязвимость, позволяющую выполнить на этих устройствах произвольный код, в конце ноября 2017 года обнаружили специалисты компании Check Point. Но, к сожалению, подробностей о бреши на тот момент практически не было.

Теперь исследователи Check Point рассказали о 0-day баге подробнее. Как оказалось, уязвимость кроется домашних роутерах Huawei модели HG532, и действительно уже были зафиксированы тысячи попыток ее использования для создания ботнета.

Подозрительная активность была впервые замечена еще 23 ноября 2017 года. В результате изучения угрозы аналитики обнаружили серию атак по всему миру, использующих неизвестную уязвимость в устройстве Huawei HG532. Наиболее заметно атаки проявлялись в США, Италии, Германии и Египте. Целью атакующих было создание нового варианта ботнета Mirai, и аналитики Check Point отслеживают данную малварь под именем OKIRU/SATORI.

Исследователи объясняют, что Huawei стремится сделать свои домашние модемы как можно проще, чтобы они легко интегрировались с любыми домашними и корпоративными сетями. В роутерах использован протокол Universal Plug and Play (UPnP) через спецификацию TR-064. Именно баг в имплементации TR-064 и позволял удаленному атакующему получить доступ к управлению устройствами.

Большой объем трафика, использование уязвимости нулевого дня и множественные атаки сначала навели исследователей на мысль о «правительственных хакерах». Однако позже специалисты пришли к выводу, что за попыткой создания ботнета стоит одиночка-любитель, известный под ником Nexus Zeta. Специалисты Check Point пишут, что в последнее время он активен на андеграундных форумах, где спрашивает советов по разработке именного такого инструмента.

Как только атаки были обнаружены и подтверждены, инженеры Huawei оперативно выпустили патчи для этой уязвимости и обновили проблемные устройства. Команда Check Point уже поблагодарила коллег за оперативность реакции.