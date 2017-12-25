Как известно, китайский интернет надежно огражден «Великим китайским файрволом». В Китае не работают Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Tumblr и The Pirate Bay, а любые средства обхода ограничений запрещены и являются незаконными.

Китайское Министерство юстиции выпустило официальный пресс-релиз, согласно которому житель страны получил тюремный срок за организацию и администрирование «несанкционированного» VPN-сервиса. Дело в том, что сам по себе VPN в Поднебесной не запрещен, однако все провайдеры обязаны проходить лицензирование и получать разрешение на работу от властей.

Сообщается, что житель района Гуанси-Чжуанский, Ву Сянъян (Wu Xiangyang), запустил свой VPN-сервис еще в 2013 году, и тот проработал вплоть до июня 2017 года. При этом сервис Сянъяня не имел разрешения на работу. За прошедшие годы VPN воспользовались более 8000 зарубежных клиентов и более 5000 компаний. Согласно официальным данным, сервис принес своему организатору более 790 000 юаней (порядка 150 000 долларов).

В итоге ранее в текущем году Сянъяня арестовали, а теперь ему был вынесен приговор: 5,5 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 юаней (около 76 000 долларов).

Напомню, что Сянъян станет уже вторым человеком, осужденным «за VPN» в Китае. В начале 2017 года власти страны объявили, что в ближайшие 14 месяцев зачистят свой сегмент интернета от «несанкционированных» VPN-сервисов. В июле 2017 года в китайского App Store пропали множество VPN-приложений, а в сентябре 2017 года еще один гражданин КНР, Дэн Цзивей (Deng Jiewei), был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за управление VPN-сервисом.