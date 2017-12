Джейлбрейк любых гаджетов всегда был и будет весьма спорной темой. С одной стороны, джейлбрейк «освобождает» устройство практически от любых заложенных производителем ограничений, позволяя исследователям, инженерам и различным энтузиастам делать с гаджетом все, что заблагорассудится. С другой стороны, для большой части сообщества слово «джейлбрейк» является практически синонимом слова «пиратство», ведь на «взломанном» девайсе можно запускать любое ПО, включая контрафактное. В частности для консолей это означает возможность «пиратить» игры.

Над джейлбрейком для PlayStation 4 с прошивкой версии 4.05 уже довольно долгое время работала команда Fail0verflow, а также разработчик, известный под псевдонимом Specter. Так, еще в ноябре 2017 года на страницах Wololo было опубликовано интервью со Specter, в котором он упоминал о работе над эксплоитом, а вчера, 27 декабря 2017 года, разработчик запоздало поздравил всех с Рождеством и выложил плод своих трудов, эксплоит namedobj, на GitHub.

Hope everyone had a Merry Christmas! Here's the 4.05 kernel exploit, fully implemented. Enjoy! Write-up coming soon! https://t.co/MQR0lzCu9Y

— Specter (@SpecterDev) December 27, 2017