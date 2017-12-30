На прошлой неделе анонимный пользователь Imgur размесил на сайте фото крайне интересного письма, которое вскоре привлекло внимание пользователей и СМИ. В послании, которое американский провайдер Armstrong Zoom адресовал своим клиентам, содержится очень странное предупреждение для пользователей, которые тяготеют к «пиратскому» контенту.
Послание гласит, что если в адрес Armstrong Zoom поступают постоянные жалобы о нарушении авторских прав с одного и того же пользовательского IP-адреса, компания вмешается в ситуацию и принудительно изменит тарифный план нарушителя, понизив уровень обслуживания до самой нижней планки.
«Пожалуйста, примите во внимание, что эти изменения могут сказаться на работе других сервисов, зависящих от вашего подключения к услугам интернет, к примеру, на возможности удаленного управления термостатами или сервисами видеонаблюдения», — предупреждает провайдер.
Дело в том, что в США правообладатели действительно могут адресовать свои претензии относительно конкретных пользователей интернет-провайдерам. Провайдеры не обязаны реагировать на каждое такое уведомление, равно как и ставить в известность о происходящем самого «пирата». Однако когда дело касается рецидивистов, провайдер должен принять меры в их отношении, которые никак не стандартизированы и определяются самой компанией. Так, некоторые провайдеры предпочитают отключить нарушителей-рецидивистов от интернета вовсе, другие блокируют доступ к конкретным сервисам или принудительно понижают скорость доступа, третьи и вовсе отправляют пользователей на курсы, посвященные вопросам авторских прав.
Согласно тексту приведенного выше уведомления, пользователей Armstrong Zoom, регулярно нарушающих авторские права, могут ждать не только ограничения скорости и снижение уровня обслуживания, но и потенциальные проблемы с IoT-устройствами, включая термостаты. Здесь стоит отметить, что компания обслуживает более миллиона клиентов в северо-восточной части США, где зимы бывают весьма холодные.
Если проштрафившийся пользователь захочет восстановить прежний уровень доступа и вернуть контроль над своими термостатами, ему придется пройти ряд этапов. Для начала нужно ознакомиться со специальной просветительской литературой на тему нарушения авторских прав, а после пройти тест, который покажет, хорошо ли усвоен материал. Затем рецидивист обязан подписать специальный документ, который гарантирует ему серьезные юридические проблемы, если он вдруг возьмется за старое.
Themistocles
30.12.2017 at 13:28
будут ли они теперь использовать vpn и tor?
john_
30.12.2017 at 13:49
Действительно))) повышение информационной грамотности населения )))