Пользователи Ubuntu Xenial 16.04, установившие исправления для уязвимостей Meltdown и Spectre, массово сообщают о проблемах, возникших после этого в работе компьютеров. У мноних пострадавших система просто перестала загружаться, вынудив их откатиться к более ранним версиям. Многочисленные жалобы пользователей можно обнаружить на форумах Ubuntu, багтеркере и Reddit.

Все пострадавшие столкнулись с проблемами, обновившись до Ubuntu 16.04 (ядро 4.4.0-108). Инженеры Canonical представили образ ядра 4.4.0-108, ставший частью обновления безопасности для Ubuntu Xenial 16.04, 9 января 2018 года. Согласно официальному бюллетеню USN-3522-1 и Wiki-странице, исправления были адресованы проблемам Meltdown и Spectre.

Разработчики Canonical уже подтвердили наличие проблемы, извинились перед пользователями и выпустили образ ядра 4.4.0-109, с которым патчи работают как должно.

Напомню, что пользователи Ubuntu не первые, кто столкнулся с проблемами после установки патчей. Ранее обнаружилось, что исправления компании Microsoft несовместимы со многими антивирусными решениями. Также исправления Microsoft оказали неожиданный эффект на процессоры AMD (в частности, серии Athlon 64 X2). Оказалось, что иногда после установки обновлений (а именно KB4056892) системы на базе CPU AMD просто перестают загружаться, может появляться «синий экран смерти» и так далее. В итоге Microsoft была вынуждена срочно приостановить распространение патча.