Специалист компании NewSky Security, специализирующейся на безопасности IoT-устройств, Анкит Анубхав (Ankit Anubhav) обнаружил не совсем обычную массовую атаку на роутеры MikroTik и Ubiquiti. Неизвестные доброжелатели «переименовали» тысячи устройств, изменив имя хоста на комбинации вроде HACKED FTP server, HACKED-ROUTER-HELP-SOS-WAS-MFWORM-INFECTED или HACKED-ROUTER-HELP-SOS-HAD-DEFAULT-PASSWORD.

В сущности, устройства не были взломаны в полном смысле этого слова, так как кроме hostname неизвестные ничего не трогали, их действия скорее нужно классифицировать как дефейс или пранк.

По оценкам Анубхава, данная кампания началась еще летом 2017 года, когда он впервые заметил, что более 36 000 роутеров Ubiquiti имеют очень странные имена хоста. С тех пор число скомпрометированных устройств перешагнуло отметку 40 000.

36000+ Ubiquity devices now have hostname "HACKED-ROUTER-HELP-SOS-HAD-DUPE-PASSWORD" . Of course they are hacked. #iot #iotsecurity #infosec pic.twitter.com/Wy1i1YhJBe

Стоит отметить, что еще в 2016 году роутеры Ubiquiti не просто дефейсили таким же образом, но изменяли имя пользователя и пароль устройств на «mother» и «fucker». В ходе текущей кампании логины и пароли «шутники» не трогают.

В начале января 2018 года Анкит Анубхав обнаружил, что точно такая же проблема теперь наблюдается и с роутерами MikroTik. Исследователь сумел найти более 7300 дефейснутых устройств, то есть имя хоста сменили для 1,3% всех роутеров MikroTik. Когда именно произошла данная атака, неизвестно.

I believe that 1.3% of all Microtik FTP Servers are hacked.

This is 7000+ in number https://t.co/AUe0QPJUBi

Why hacked? Because well this is their FTP name => "HACKED" !! pic.twitter.com/OcJR3VKsci

— Ankit Anubhav (@ankit_anubhav) January 8, 2018