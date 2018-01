Хотя авторы оригинальной версии малвари Mirai давно арестованы и признали свою вину, дело вредоноса живет. Напомню, что исходные коды Mirai были опубликованы в открытом доступе еще осенью 2016 года, что повлекло за собой появление многочисленных модификаций и IoT-ботнетов, многие из которых представляют угрозу по сей день.

Теперь специалисты MalwareMustDie и независимый исследователь Odisseus обнаружили новую разновидность Mirai, которая атакует устройства, оснащенные встраиваемыми процессорами на архитектуре ARC (Argonaut RISC Core). Созданные компанией ARC International, такие процессоры широко используются для создания SOC-решений и применяются в миллиардах стационарных и мобильных потребительских устройств, IoT, автомобилестроении и так далее.

This is the FIRST TIME ever in the history of computer engineering that there is a malware for ARC CPU, & it is #MIRAI OKIRU!!

Pls be noted of this fact, & be ready for the bigger impact on infection Mirai (specially #Okiru) to devices hasn't been infected yet.#MalwareMustDie pic.twitter.com/y8CRwwkenA

— Odisseus (@_odisseus) January 14, 2018