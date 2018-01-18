Хотя авторы оригинальной версии малвари Mirai давно арестованы и признали свою вину, дело вредоноса живет. Напомню, что исходные коды Mirai были опубликованы в открытом доступе еще осенью 2016 года, что повлекло за собой появление многочисленных модификаций и IoT-ботнетов, многие из которых представляют угрозу по сей день.

Теперь специалисты MalwareMustDie и независимый исследователь Odisseus обнаружили новую разновидность Mirai, которая атакует устройства, оснащенные встраиваемыми процессорами на архитектуре ARC (Argonaut RISC Core). Созданные компанией ARC International, такие процессоры широко используются для создания SOC-решений и применяются в миллиардах стационарных и мобильных потребительских устройств, IoT, автомобилестроении и так далее.

This is the FIRST TIME ever in the history of computer engineering that there is a malware for ARC CPU, & it is #MIRAI OKIRU!!

Pls be noted of this fact, & be ready for the bigger impact on infection Mirai (specially #Okiru) to devices hasn't been infected yet.#MalwareMustDie pic.twitter.com/y8CRwwkenA — Odisseus (@_odisseus) January 14, 2018

Угроза получила имя Okiru, но, по мнению ИБ-специалистов, этот вариант сильно отличается от версии, использованной для создания ботнета Satori (автор той разновидности Mirai так же назвал свой ботнет Okiru). Исследователи подчеркивают, что новый Okiru — это первая известная малварь, атакующая устройства с ARC-процессорами; предыдущие модификации Mirai нацеливались на архитектуры x86, ARM, Sparc, MIPS, PowerPC и Motorola 6800. При этом Okiru представляет собой Linux ELF-малварь, и это не первая разновидность Mirai такого рода – ранее специалисты уже находили ELF-вредоноса, чьей основной целью были устройства на базе MIPS и ARM-процессоров.

Специалисты обнаружили, что новый вредонос заражает четыре типа различных роутеров, используя для этого жестко закодированный эксплоит, а также применяет небольшие ELF-загрузчики для бинарников под другие архитектуры.

Эксперты предупреждают, что новая версия Mirai может вызвать новую массовую волну заражений и DDoS-атак (так как ранее множество устройств с ARC-процессорами были вне опасности). Более того, разработчик Okiru явно внимательно следит за новостями о своем «продукте» и работой исследователей. Дело в том, что стоило специалисту ENISA (European Union Agency for Network and Information Security, Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности) опубликовать данные об Okiru, как на ресурс тут же обрушилась мощная DDoS-атака, которую зафиксировал итальянский CERT-PA.