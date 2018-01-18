12-16 февраля 2018 года в Башкортостане состоится юбилейный X Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы». Организаторами мероприятия выступят медиагруппа «Авангард», Ассоциация российских банков и Ассоциация «Россия». Форум проводится при поддержке: Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России и Роскомнадзора.

Уральский форум зарекомендовал себя, как одно из главных российских событий года в области финансовой информационной безопасности. На мероприятии соберутся свыше 500 представителей финансовых организаций, надзорных и регулирующих органов, специалистов служб внутреннего контроля, аудиторов информационной безопасности, отечественных и зарубежных компаний, предоставляющих продукты услуги по обеспечению информационной безопасности в финансовом секторе.

В течение нескольких дней руководители служб безопасности банков будут общаться непосредственно с представителями отраслевых регуляторов — Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, МВД России и Роскомнадзора, которые подробно информируют участников рынка о предъявляемых требованиям, результатах контрольно-надзорной деятельности, законодательных новеллах.

На десятом, юбилейном Уральском форуме на повестке дня стоят следующие вопросы:

обеспечение киберустойчивости организаций финансовой сферы;

актуальные вопросы соответствия требованиям нормативным документам Банка России;

практика противодействия кибератакам и эксплуатации центров мониторинга ИБ;

актуальные угрозы безопасности финансовых технологий;

финтех — новый ландшафт развития информационной безопасности;

дигитализация и кибербезопасность;

аутсорсинг информационной безопасности;

финансовая организация как объект критической информационной инфраструктуры;

проблемы доверия к идентификации и аутентификации в финансовой сфере, удаленная и мобильная электронная подпись;

ИБ облачных технологий в финансовом секторе.

Но программа мероприятия традиционно не ограничится деловой частью. Также участников ждут разнообразные спортивные соревнования и ряд торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею Уральского форума.

Более подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте Уральского форума.