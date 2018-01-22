1 февраля 2018 года в Алматы состоится первая в этом году конференция из серии «Код информационной безопасности», бесплатная для ИБ-профессионалов.

В новом году одно из самых масштабных событий в сфере ИБ сохранит лидерство по масштабу проведения, а также структуру из четырех главных блоков: «Тренды», «Технологии», «Управление» и «Горячая десятка Кода ИБ».

Уже известно, что в числе экспертов вводной секции в Алматы выступят Арман Абдрасимов (ЦАРКА, г. Астана) и Виктор Покусов (Казахстанская ассоциация ИБ, г. Алматы). В секции технологий будут представлены решения ведущих ИБ-разработчиков, в том числе, выступят Татьяна Новикова (Центр анализа и расследования кибератак, г. Астана) с результатами мониторинга Казнета и Антон Соловей (Falcongaze, г. Москва) с экспертными рекомендациями по выбору DLP-системы.В блоке по управлению заявлен доклад Ирины Акимовой («Лаборатория Касперского», генеральный спонсор конференции) о том, как не потерять бизнес в считанные секунды.

«Это первое большое мероприятие по теме информационной безопасности в этом году, и мы приветствуем наших уважаемых коллег и партнеров на нем. Обычно в своих презентациях компании рынка ИБ описывают дорогостоящие технические решения. Мы же считаем, что первый шаг на этом пути – воспитание культуры работы с информацией и уважения к данным, и именно об этом будем говорить на конференции», — комментирует Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии и Монголии.

Следует отметить, что в этом году «Код информационной безопасности» охватит уже шесть стран (против пяти стран в предыдущем, 2017 году). В числе 27 городов проведения события впервые примут конференцию Ставрополь, Ереван, Якутск и Калининград. Кроме того, специальный образовательный формат для ИБ-руководителей «Код ИБ ПРОФИ» впервые пройдет в Москве (1-4 марта 2018 года).

Напоминаем, что для участия в конференции необходима регистрация на сайте: 2018.codeib.ru/almaty