Вчера мы уже писали о том, что представители компании Intel фактически приостановили распространение исправлений для устранения Spectre (Variant 2), призвав пользователей и производителей дождаться нормально работающих версий микрокодов. Согласно официальному заявлению, инженеры компании уже определили, что именно вызывало сбои в работе и частые перезагрузки на платформах Broadwell и Haswell (хотя проблемы наблюдаются и на других архитектурах, включая Ivy Bridge, Sandy Bridge, Skylake и Kaby Lake), и сейчас ведется активная разработка и тестирование новых патчей.

После заявление Intel с аналогичными предупреждениями выступили и другие компании, включая Dell, HP и Lenovo. Производители оперативно убрали со своих страниц поддержки проблемные обновления BIOS/UEFI, предназначенные для устранения CVE-2017-5715, и призвали пользователей не устанавливать данные патчи. Согласно сообщениям производителей, релиза обновленных микрокодов, которые уже готовит Intel, стоит ожидать после 25 января 2018 года.

Пользователям, которые уже успели установить нестабильные патчи, теперь рекомендуется откатиться с предыдущим, стабильным версиям (все компании прилагают к своим сообщениям ссылки), так как в противном случае их компьютеры «могут демонстрировать непредсказуемое поведение».

Напомню, что ранее, еще до официального заявления Intel, от проблемных патчей так же решили отказаться компании Red Hat и VMware.