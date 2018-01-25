В последние годы компания Microsoft не раз сталкивалась с требованиями властей и регулирующих органов разных стран, которых очень волнует вопрос сбора информации о пользователях. К примеру, ранее французские власти уже приказывали Microsoft перестать следить за пользователями Windows 10, Евросоюз выжал обеспокоенность эти вопросом, а Фонд электронных рубежей и вовсе жестко раскритиковал компанию.

В ответ на массовое недовольство, Microsoft пытается стать прозрачнее. Так, в прошлом году, компания уже подробно рассказала, какую именно телеметрию собирает ОС. Затем пользователям предоставили возможность регулирования настроек приватности, упростив их и сделав понятнее. Так, появились уровни сбора данных Full и Basic, и компания подробно рассказала, что представляет собой каждый их них.

Теперь представители Microsoft сообщили, что вместе со следующим крупным обновлением для Windows 10, выход которого планируется весной 2018 года, появится специальный инструмент, позволяющий следить за сбором данных еще более детально. Приложение получило название Windows Diagnostic Data Viewer, и оно уже доступно в Windows Store для пользователей Windows Insiders.

Приложение позволит пользователям и администраторам просматривать детальную информацию о том, какую именно телеметрию которые собирает операционная система. К каким именно видам данных пользователи получат доступ, хорошо видно на приведенных ниже скриншотах.

Как можно понять из названия, Windows Diagnostic Data Viewer позволит лишь просматривать информацию о сборе телеметрии, но не даст пользователям управлять ею или что-либо удалять. Сообщается, что приложение должно стать вспомогательным инструментом, который поможет определить, какие данные собирает система, и какие методы могут использоваться для отключения такой «слежки» в каждом конкретном случае.