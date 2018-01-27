26 января 2018 года крупная японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила об ограблении, которое может стать самым крупным инцидентом такого рода в истории. Злоумышленники похитили у компании криповалюту NEM (XEM) на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

В настоящее время сообщается о похищении примерно 500 млн монет NEM, что по курсу на момент атаки составляло порядка 533 000 000 долларов США. Согласно официальному блогу, в настоящий момент биржа приостановила практически все операции с криптовалютами, банковскими картами и платежным сервисом Pay Easy до выяснения всех обстоятельств происшедшего.

На срочной пресс-конференции, собранной вечером пятницы, руководство Coincheck подтвердило факт взлома и огромную сумму ущерба. Также сообщается, что неизвестные злоумышленники похитили только криптовалюту NEM (слухи в сети утверждают обратное, но об этом ниже), биржа не использовала смарт-контракты с мультиподписью, однако компания не готова признаться, что имела какие-либо проблемы с безопасностью. Биржа должна в скором времени возобновить нормальную работу (точная дата не называется), но как именно пользователям планируют возместить убытки, неизвестно.

Интересно, что глава NEM Foundation Лон Вонг (Lon Wong) уже заявил, что с безопасностью NEM все в полном порядке, а вина за случившееся полностью лежит на Coincheck. По мнению Вонга, если бы биржа не пренебрегала контрактами с мультиподписью, ничего подобного бы не произошло.

Попытки Вонга прояснить  ситуацию вполне понятны. Дело в том, что криптовалюта NEM уже значительно потеряла в цене (см. график ниже).

Специалист «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu) также сообщил у тебя в твиттере о еще одном крупном выводе средств с Coincheck. По его данным, 26 января с биржи была выведена крупная партия криптовалюты (XPR) на сумму равную примерно 110 000 000 долларов США. Однако представители биржи пока не подтверждали эту информацию.

На фото сооснователи Coincheck Коитиро Вада (Koichiro Wada) и Юсуке Оцука (Yusuke Otsuka). Фото: KYODO

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1 комментарий

1 комментарий

  1. ole_reg

    27.01.2018 at 10:49

    Никогда такого не было и вот опять 🙂

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