26 января 2018 года крупная японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила об ограблении, которое может стать самым крупным инцидентом такого рода в истории. Злоумышленники похитили у компании криповалюту NEM (XEM) на сумму, превышающую полмиллиарда долларов.

В настоящее время сообщается о похищении примерно 500 млн монет NEM, что по курсу на момент атаки составляло порядка 533 000 000 долларов США. Согласно официальному блогу, в настоящий момент биржа приостановила практически все операции с криптовалютами, банковскими картами и платежным сервисом Pay Easy до выяснения всех обстоятельств происшедшего.

На срочной пресс-конференции, собранной вечером пятницы, руководство Coincheck подтвердило факт взлома и огромную сумму ущерба. Также сообщается, что неизвестные злоумышленники похитили только криптовалюту NEM (слухи в сети утверждают обратное, но об этом ниже), биржа не использовала смарт-контракты с мультиподписью, однако компания не готова признаться, что имела какие-либо проблемы с безопасностью. Биржа должна в скором времени возобновить нормальную работу (точная дата не называется), но как именно пользователям планируют возместить убытки, неизвестно.

Интересно, что глава NEM Foundation Лон Вонг (Lon Wong) уже заявил, что с безопасностью NEM все в полном порядке, а вина за случившееся полностью лежит на Coincheck. По мнению Вонга, если бы биржа не пренебрегала контрактами с мультиподписью, ничего подобного бы не произошло.

"Coincheck didn't use them and that's why they could have been hacked. They were very relaxed with their security measures," Lon Wong, https://t.co/OrsmNzmN1w Foundation President

— NEM (@NEMofficial) January 27, 2018