Разработчик защитных решений, компания Malwarebytes, была вынуждена извиниться перед своими пользователями, так как очередное обновление поглощало практически все доступные ресурсы CPU и RAM, после чего пользоваться устройством становилось практически невозможно.

Многочисленные сообщения о том, что обновление, вышедшее 26 января 2018 года, приводит устройства в почти неработоспособное состояние, начали появляться на официальных форумах Malwarebytes в прошлую субботу, 27 января 2018 года. Пользователи писали, что после установки обновления процесс mbamservice.exe начинает поглощать огромное количество оперативной памяти и более 90% ресурсов CPU.

Вскоре выяснилось, что такое поведение проявляется у пользователей Malwarebytes для Windows Premium, Malwarebytes для Windows Premium Trial, Malwarebytes Endpoint Security (MBES) и Malwarebytes Endpoint Protection (Cloud Console).

Хотя разработчики быстро отреагировали на жалобы и выпустили исправление, устраняющее досадную ошибку в коде, связанную с функцией Web Protection, оно не сработало, после чего разработчики были вынуждены представить второй «патч для патча» и принести пострадавшим официальные извинения. Кроме того, компания уже опубликовала официальный документ (PDF), в котором приведен полный анализ инцидента и хронология случившегося.

Хотя теперь обновления устраняют проблему, сама установка патча может оказаться трудной задачей, так как практически сразу после включения компьютера mbamservice.exe оттягивает на себя все ресурсы системы, и пользоваться устройством становится практически невозможно. На официальном форуме Malwarebytes была опубликована пошаговая инструкция для пострадавших, в которой пользователям предлагают успеть отключить функцию Web Protection, до того как устройство перестанет реагировать на команды. Еще два альтернативных варианта решения проблемы, включающие загрузку системы в Safe mode, предлагают специалисты Bleeping Computer.