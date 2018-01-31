INFO
Организатор конференции — компания Smile Expo объединяет этими мероприятиями города Европы и Азии: Санкт-Петербург, Москву, Киев, Алматы, Стокгольм, Прагу и Таллинн.
Спикеры конференции:
Ярослав Кабаков
Заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»
Кандидат экономических наук, имеет большой опыт в финансовой сфере, оценивании стоимости компаний и анализе инвестиционных проектов. Ярослав сфокусирует внимание на инвестициях в криптовалюту, расскажет, как проводить безопасные операции с цифровыми монетами, а также остановится на вопросе надежности криптокошельков.
Артем Кольцов
Глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме РФ
В 2013 году вошел в топ-20 предпринимателей Санкт-Петербурга по обороту бизнеса. Расскажет аудитории о том, как запустить успешное ICO в российских реалиях, и объяснит, что делать на этапе pre-ICO.
Игорь Матюхин
Член Экспертного совета по законодательному обеспечению развития финтеха в РФ при Комитете Госдумы по финансовому рынку
Один из криптоэкспертов, участвующих в разработке законодательных инициатив по криптовалютам и блокчейну в России. Возглавляет компанию Esonics, производящую криптовалютные майнеры, блоки питания и другие сопутствующие товары. Расскажет о мировых трендах блокчейна и криптовалют на 2018 год и представит собственный прогноз.
Александр Тюльканов
Старший менеджер по оказанию юридических услуг для технологических проектов в Deloitte
Юрист с опытом работы в области таможенного и валютного регулирования, трудового права и юридического сопровождения коммерческих контрактов на миллиарды евро. Объяснит все правовые аспекты, связанные с ICO и исполнением смарт-контрактов.
Виктор Шпаковский
Управляющий партнер инвестфондов The Token Fund и Tokenbox
Работал в Правительстве Москвы и компании Brandship, которая занималась оказанием комплексных услуг по организации бизнеса для онлайн-ретейлеров.
Объяснит, как создать собственный инвестиционный портфель на базе цифровых активов, и расскажет, как грамотно управлять им.
Мероприятие пройдет в формате не только конференции, но и выставки. В экспозоне расположатся блокчейн-стартапы, трейдинговые платформы, разработчики программного обеспечения, поставщики «железа» для майнинга и ферм и другие представители криптоиндустрии. А чтобы совсем не было скучно, на базе Blockchain Conference St. Petersburg пройдет конкурс ICO Battle. Компании из числа экспонентов представят свои идеи в пятиминутном спиче, после чего экспертное жюри разберет каждый проект в отдельности, а аудитория сможет задать вопросы из зала.
Критерии оценки проектов:
- Идея. Почему компания решила использовать токены в своем бизнесе?
- Минимально жизнеспособный продукт. С чем компания выходит на рынок?
- Команда. Каким опытом обладают специалисты компании?
- Токен. Какими будут тип токена, бонусная программа и схема продаж?
- Концепция. Что особенного в продукте, чтобы его захотели приобрести?
Итак, запоминай дату и место: 13 февраля и фешенебельный отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya.
Дополнительная информация доступна здесь.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться