13 февраля в Санкт-Петербурге состоится действительно знаменательное событие криптоиндустрии: Blockchain Conference St. Petersburg . В какие проекты выгоднее инвестировать? Будет ли актуален майнинг? Какие законодательные нововведения ждут криптоиндустрию в ближайшее время? Получит ли бизнес преимущества при внедрении блокчейна? На эти и другие вопросы ответят спикеры конференции — известные представители криптосообщества: бизнесмены, блокчейн-разработчики, законодатели, юристы, трейдеры, профессиональные инвесторы и криптоэнтузиасты.

INFO Организатор конференции — компания Smile Expo объединяет этими мероприятиями города Европы и Азии: Санкт-Петербург, Москву, Киев, Алматы, Стокгольм, Прагу и Таллинн.

Спикеры конференции:

Ярослав Кабаков

Заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

Кандидат экономических наук, имеет большой опыт в финансовой сфере, оценивании стоимости компаний и анализе инвестиционных проектов. Ярослав сфокусирует внимание на инвестициях в криптовалюту, расскажет, как проводить безопасные операции с цифровыми монетами, а также остановится на вопросе надежности криптокошельков.

Артем Кольцов

Глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме РФ

В 2013 году вошел в топ-20 предпринимателей Санкт-Петербурга по обороту бизнеса. Расскажет аудитории о том, как запустить успешное ICO в российских реалиях, и объяснит, что делать на этапе pre-ICO.

Игорь Матюхин

Член Экспертного совета по законодательному обеспечению развития финтеха в РФ при Комитете Госдумы по финансовому рынку

Один из криптоэкспертов, участвующих в разработке законодательных инициатив по криптовалютам и блокчейну в России. Возглавляет компанию Esonics, производящую криптовалютные майнеры, блоки питания и другие сопутствующие товары. Расскажет о мировых трендах блокчейна и криптовалют на 2018 год и представит собственный прогноз.

Александр Тюльканов

Старший менеджер по оказанию юридических услуг для технологических проектов в Deloitte

Юрист с опытом работы в области таможенного и валютного регулирования, трудового права и юридического сопровождения коммерческих контрактов на миллиарды евро. Объяснит все правовые аспекты, связанные с ICO и исполнением смарт-контрактов.

Виктор Шпаковский

Управляющий партнер инвестфондов The Token Fund и Tokenbox

Работал в Правительстве Москвы и компании Brandship, которая занималась оказанием комплексных услуг по организации бизнеса для онлайн-ретейлеров.

Объяснит, как создать собственный инвестиционный портфель на базе цифровых активов, и расскажет, как грамотно управлять им.

Мероприятие пройдет в формате не только конференции, но и выставки. В экспозоне расположатся блокчейн-стартапы, трейдинговые платформы, разработчики программного обеспечения, поставщики «железа» для майнинга и ферм и другие представители криптоиндустрии. А чтобы совсем не было скучно, на базе Blockchain Conference St. Petersburg пройдет конкурс ICO Battle. Компании из числа экспонентов представят свои идеи в пятиминутном спиче, после чего экспертное жюри разберет каждый проект в отдельности, а аудитория сможет задать вопросы из зала.

Критерии оценки проектов:

Идея . Почему компания решила использовать токены в своем бизнесе?

. Почему компания решила использовать токены в своем бизнесе? Минимально жизнеспособный продукт . С чем компания выходит на рынок?

. С чем компания выходит на рынок? Команда . Каким опытом обладают специалисты компании?

. Каким опытом обладают специалисты компании? Токен . Какими будут тип токена, бонусная программа и схема продаж?

. Какими будут тип токена, бонусная программа и схема продаж? Концепция. Что особенного в продукте, чтобы его захотели приобрести?

Итак, запоминай дату и место: 13 февраля и фешенебельный отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya.

Дополнительная информация доступна здесь.