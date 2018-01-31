В официальном блоге компании Facebook был опубликован пресс-релиз, сообщающий об изменениях правил публикации рекламы в социальной сети. Представители компании пишут, что руководство Facebook глубоко убеждено: реклама, размещенная в социальной сети, должна быть безопасной для пользователей и не должна вводить их в заблуждение и дезориентировать.

В связи с этим Facebook официально запретила рекламировать «финансовые продукты и сервисы, которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение и обманными методами продвижения». В число таких продуктов попали криптовалюты, ICO (Initial Coin Offering, «Первичное размещение токенов») и бинарные опционы.

В официальном сообщении даже приведены примеры такой «нежелательной» рекламы.

Приведем перевод примеров, связанных с криптовалютами:

«Кликните сюда, чтобы узнать больше о безрисковой криптовалюте, которая позволяет осуществлять мгновенные платежи по всему миру.»;

«Новое ICO! Покупайте токены со скидкой 15% ПРЯМО СЕЙЧАС!»;

«Используйте свои пенсионные накопления для покупки Bitcoin!».

Сообщается, что подобная реклама теперь запрещена не только в самой социальной сети, но также в Instagram и на платформе Audience Network, которая позволяет размешать объявления в сторонних приложениях с целью монетизации.