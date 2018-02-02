Компания Microsoft сообщила, что с 1 марта 2018 года изменится поведение встроенного в Windows решения Windows Defender и других защитных продуктов компании.

В Microsoft решили бороться с так называемым scareware. Эти словом обычно обозначают ПО, которое паразитирует на низкой компьютерной грамотности пользователей и открыто запугивает их, тем самым вынуждая устанавливать дополнительные (чаще всего платные) программы сомнительного качества или вообще обращаться за помощью к мошенникам из фальшивых центров технической поддержки.

Описанное поведение особенно часто демонстрируют различные «чистильщики» реестра, программы для «оптимизации работы ОС» и бесплатные сканеры, якобы призванные обнаруживать малварь. Как правило, проведя «проверку системы», такое ПО сообщает пользователю, что на его компьютере обнаружено множество различных угроз и проблем, а для их устранения предлагается приобрести платную версию программы, или загрузить некое дополнительное решение (разумеется, тоже за отдельную плату).

Теперь Microsoft определила четкие критерии, по которым будут определяться приложения, запугивающие и вводящие в заблуждение пользователей. Подобное ПО будет расцениваться как «нежелательное» (unwanted), а защитные решения Microsoft будут удалять его автоматически.