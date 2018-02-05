В официальных сообществах Tkeycoin DAO появилось скрытое сообщение-тест. Пользователям предлагается разгадать спрятанную в картинке загадку и получить место в секретной команде разработчиков новой блокчейн-технологии.

«Коллеги, мы разработали для вас целое приключение, которое вы можете пройти. Начните с этой картинки и следуйте этому пути. По окончании вы сделаете выбор, присоединиться к нам или нет».

Оригинал послания доступен по ссылке.

Что будет в конце пути? Пока никто не знает.

Tkeycoin DAO в своих публикациях утверждает, что таким нестандартным методом можно найти первоклассных специалистов и, объединив усилия, построить глобальную сеть на столетия. Люди, обладающие находчивостью и навыками программирования, смогут пройти этот тест.

По сути, метод схож с вербовкой в спецслужбы или тайные сообщества. К примеру, в прошлом веке американские спецслужбы с помощью опубликованного в газетах кроссворда набрали людей, которые в будущем раскрыли тайну немецкой шифровальной машины «Энигма».