Компания «Яндекс» объявила набор в Школу информационной безопасности. Данный образовательный проект ориентирован на студентов старших курсов и выпускников вузов. Его главная задача — помочь учащимся понять, как использовать теоретические знания по информационной безопасности в реальных ситуациях.

Обучение в Школе бесплатное. Лекции и практические занятия будут вести сотрудники службы безопасности «Яндекса». Слушатели узнают, как компания защищает ИТ-инфраструктуру: например, отражает хакерские атаки, обнаруживает и расследует инциденты. Им также расскажут, как обеспечить безопасность мобильных приложений и веб-сервисов.

«Сервисы Яндекса работают с пользовательскими данными: взять хотя бы Диск, Почту или Такси. Базовое требование к любому из них — безопасность этих данных. От наших преподавателей студенты смогут узнать, как на практике выстраивается защита для самых разных продуктов», — рассказывает Антон Карпов, директор по безопасности «Яндекса».

Чтобы поступить в Школу, нужно подать заявку, выполнить тестовое задание и пройти собеседование с преподавателями. Заявки принимаются до 28 февраля 2018 года.

Для поступления нужно знать хотя бы один язык программирования (JS, Python, C++, Java), на начальном уровне разбираться в принципах построения и работы веб-приложений, знать принципы работы операционных систем и сетевой инфраструктуры, а также основные типы атак и виды уязвимостей.

Занятия будут проходить в будни по вечерам с 2 по 27 апреля 2018 года в московском офисе компании. Иногородним участникам компания оплатит проезд и проживание в хостеле. По итогам обучения лучшие студенты смогут попасть на стажировку в команду безопасности «Яндекса».