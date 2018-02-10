Эксперты компании Recorded Future изучили положение дел на черном рынке. Специалисты «погрузились» в даркнет и проанализировали содержимое более 150 форумов, торговых площадок и сайтов, предлагающих незаконные услуги. Исследователи хотели понять, какие криптовалюты наиболее распространены в киберкриминальной среде на данный момент, и чему отдают предпочтение преступники.

В последнее время криминальный андеграунд все чаще отказывает использовать Bitcoin, в связи с крайне медленной обработкой транзакций и их высокой стоимостью. Ранее многие аналитики предполагали, что «на смену» Bitcoin придет криптовалюта Monero (которая к тому же является более анонимной) или даже Ethereum. Исследователи Recorded Future сообщают, что эти прогнозы, похоже, не сбываются.

Эксперты подсчитали, что в настоящее время наибольший интерес киберпреступники проявляют к криптовалюте Litecoin: суммарно платежи в Litecoin принимают 30% изученных сайтов, сервисов и продавцов. Второе место досталось криптовалюте DASH, ее используют 20% рассмотренных ресурсов. Замыкают список Bitcoin Cash, Ethereum и Monero (13%, 9% и 6%, соответственно).

Исследователи отмечают, что интерес злоумышленников варьируется в зависимости от географического положения и национальности преступников. Так, в англоязычном сегменте даркнета наибольшей популярностью пользуется Monero, тогда в русскоязычной среде напротив предпочитают Litecoin.

Также во время исследования специалисты Recorded Future обнаружили на одном популярном хакерском форуме любопытный опрос, собравший несколько сотен ответов. Пользователям предположили проголосовать за «любимую» криптовалюту, которую те хотели бы видеть в будущем в качестве способа на большинстве сайтов. Как видно на иллюстрации ниже, лидерами в этом опросе оказались Monero и DASH, тогда как Litecoin занял лишь четвертое место.