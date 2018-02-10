Журналисты издания TorrentFreak пообщались с разработчиками популярнейшего оперсорсного медиаплеера VLC, созданного компанией VideoLAN, и рассказали о проблемах, с которыми тем приходится сталкиваться. Компания принципиально не хочет интегрировать рекламу в свое бесплатное ПО, которым пользуются десятки или даже сотни миллионов человек. Однако в каталоге Google Play и на множестве других ресурсов можно обнаружить «клоны» VLC, которые вовсе не стесняются зарабатывать таким образом. При этом компания Google совсем не торопится помогать VideoLAN в этой неравной борьбе.

VLC без преувеличения можно назвать одним из самых удобных кроссплатформенных медиаплееров на все времена. Убедиться в этом можно очень легко, ведь плеер давно любят и ценят пользователи: согласно официальной статистике, с 2005 года VLC был загружен более 2 494 000 000 раз. И это без учета установок для GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS и Windows Phone!

Впрочем, удивляться такой популярности не приходится, ведь все эти годы VLC остается не просто удобным, но опенсорсным и совершенно бесплатным решением, которое распространяется под лицензией General Public License (GPL). Данная лицензия гарантирует, что продукт будет бесплатным для всех его пользователей (фактически, разработка передается в общественную собственность). При этом пользователь имеет право копировать, модифицировать и распространять такое ПО далее, но при условии, что он гарантирует пользователям этих производных программ все вышеперечисленные права и опубликует исходные коды.

В силу огромной популярности VLC, у медиаплеера существует бессчетное количество «клонов», разработчики которых зачастую мало заботятся о соблюдении правил, требованиях лицензий и даже простой этике.

Журналисты TorrentFreak обратили свое внимание на данную проблему, после того как пользователь MartinVanBallin обнаружил в каталоге приложений Google Play копию VLC, нашпигованную рекламой, и опубликовал информацию об этом на Reddit.

«Они взяли VLC, добавили в него рекламу, никак не ссылаются на VLC, не следуют правилам опенсорсной лицензии и используют иконку Media Player Classics», — возмущался пользователь.

Приложение, о котором писал MartinVanBallin, называлось 321 Media Player. Интересно, что его загрузили из Google Play от 5 до 10 миллионов раз, и при этом его рейтинг составлял 4,5 балла. Хотя «разработчики» этого продукта не упоминали VLC нигде, одного взгляда на приложение было достаточно, чтобы понять – это копия. Кроме того, пользователи Reddit обнаружили и множество других «улик».

Представители TorrentFreak обратились за комментарием к главе VideoLAN, Жану-Батисту Кемпфу (Jean-Baptiste Kempf), который не только подтвердил, что 321 Media Player нарушает правила использования лицензии GPL, но также рассказал о том, что это приложение – часть более масштабной проблемы.

«Версия VLC для Android распространяется под лицензией GPLv3, которая требует, чтобы всё внутри приложения было опенсорсным, и код был опубликован. Это клон, похоже, использует, рекламный компонент с закрытыми исходниками (такие вещи вообще бывают опенсорсными?), что является прямым нарушением нашего “копилефта”. Более того, похоже, они вообще не делятся исходными кодами, что тоже является нарушением», — рассказывает руководитель VideoLAN.

В целом разработчики VideoLAN не имеют никаких возражений против форков. К тому же лицензия GPL допускает распространение ПО даже на коммерческой основе, если авторы соблюдают условия лицензии. То есть никто не запрещает создать свою, платную версию VLC (или версию с рекламой, как в случае с 321 Media Player), если соблюдать правила.

«Приложения-форки, в которых что-то изменено, это очень интересная вещь, ведь они могут дать нечто полезное нашему комьюнити. Но данное приложение [321 Media Player] – это просто паразит, и я считаю, что они бесполезны и опасны», — говорит Жан-Батист Кемпф.

Более того, сложно даже представить, сколько заработали на рекламе создатели 321 Media Player, принимая во внимание от 5 до 10 млн установок, которые успело собрать приложение. При этом Кемпф еще в прошлом году рассказывал на Reddit, что разработчики VideoLAN не раз и не два отвергали предложения интегрировать рекламу в VLC, хотя компании предлагали за это «десятки миллионов евро».

«Интеграция – дерьмо. Адварь и спавайрь в VLC – это ненормально», — заявил Кемпф представителям TorrentFreak.

Хотя после публикации MartinVanBallin на Reddit собралась небольшая «армия» недовольных пользователей, которые начали бороться с приложением-клоном, Кемпф с грустью объяснил журналистам, что борьба с такими недобросовестными разработчиками больше напоминает войну с ветряными мельницами.

«Мы подавали жалобу на это приложение уже более трех раз, но Google отказывается исключать его [из каталога Google Play], — объясняет глава VideoLAN. — Исходя из нашего опыта, очень сложно добиться удаления таких приложений, даже если они содержат вредоносное или шпионское ПО. Возможно, так происходит из-за того, что они приносят деньги Google».

В качестве иллюстрации своих слов Кемпф показал журналистам еще одно приложение в Google Play, Indian VLC Player. Это был еще один клон VLC, точно так же нарушающий все условия использования лицензии GPL, а также авторское право и товарный знак VideoLAN. Причем эта копия тоже появилась далеко не вчера, приложение насчитывало более 500 000 скачиваний.

Но у этой истории все же есть «счастливый конец». Дело в том, что публикация TorrentFreak привлекла внимание представителей Google, которые кратко сообщили изданию, что всегда удаляют из Google Play и других своих сервисов приложения, нарушающие правила. После чего, в середине текущей недели, оба клона VLC действительно пропали из Google Play.

Пользователи Reddit уже праздную победу, однако многие понимают, что выиграна только одна «битва», тогда как «война» в целом далека от завершения, ведь сеть по-прежнему изобилует платными, нарушающими условия использования лицензий и откровенно вредоносными копиями опенсорсных решений.