В минувшие выходные британский ИБ-специалист Скотт Хелме (Scott Helme) обнаружил, что на официальном правительственном ресурсе ico.org.uk, принадлежащем Управлению комиссара по информации, работает криптовалютный майнинговый скрипт Coinhive. Напомню, что такие скрипты занимаются майнингом через браузеры посетителей сайтов, оттягивают на себя мощности CPU и «добывают» криптовалюту Monero.

Ummm, so yeah, this is *bad*. I just had @phat_hobbit point out that @ICOnews has a cryptominer installed on their site… 😮 pic.twitter.com/xQhspR7A2f

— Scott Helme (@Scott_Helme) February 11, 2018