Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) представляет собой службу безопасности, с помощью которой можно обнаруживать в сетях угрозы безопасности, исследовать их и принимать ответные меры. Служба работает на основе ряда технологий, встроенных в Windows 10, и облачных решений Microsoft. Windows Defender ATP появился в Windows 10 Enterprise с релизом Creators Update.

До недавнего времени все плюсы машинного обучения, облачного анализа и так далее были доступны исключительно enterprise-пользователям Windows 10, которые применяют Windows Defender. Хотя улучшенная безопасность Windows 10 всегда являлась одним из «козырей» Microsoft, с помощью которого компания убеждала клиентов переходить на новейшую ОС, теперь разработчики все же решили пойти на уступки.

«Мы часто слышим от наших клиентов, что безопасность – это самый серьезный мотиватор для перехода на Windows 10. Однако нам известно, что во время переходного периода многие из них используют одновременно Windows 10 и Windows 7 в своих инфраструктурах», — пишет Роб Леффертс (Rob Lefferts), партнер-директор Windows & Devices Group.

Леффертс объясняет, что совсем скоро, летом 2018 года, Windows Defender ATP будет адаптирован для Windows 7 SP1 и Windows 8.1, и во время перехода на Windows 10 клиенты смогут не переживать о своей безопасности. При этом подчеркивается, что срок прекращения поддержки Windows 7 остался прежним: январь 2020 года.

Также представители Microsoft объявили, что теперь Windows Defender ATP будет работать с платформой Endpoint Protect компании SentinelOne, которая пополнила число партнеров Microsoft, присоединившись к Bitdefender, Lookout и Ziften.