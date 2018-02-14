Открылась регистрация на седьмой международный чемпионат по спортивному программированию Яндекс.Алгоритм! В этом году, кроме уже привычных алгоритмических задач, участники впервые смогут посоревноваться в решении задач по оптимизации и машинному обучению, которые выделены в отдельные «треки».

В алгоритмическом треке собраны олимпиадные задачи, знакомые участникам по прошлым чемпионатам, а два других трека посвящены прикладным проблемам. Задачи для оптимизационного трека подготовили команды Поиска и разработки беспилотных автомобилей «Яндекса». Эти задачи не имеют полного решения, но допускают множество приближенных: чем лучше решение проходит тесты, тем больше баллов получает участник. Соревнующимся в машинном обучении предстоит разработать модель, а результат определяется тем, насколько хорошо эта модель предсказывает заданный параметр.

Первым стартует алгоритмический трек, его квалификационный этап пройдет уже 17 февраля 2018 года. Состязания разнесены по времени, поэтому любой участник может попробовать свои силы во всех треках. Победители оптимизационного трека и трека машинного обучения определятся заочно — в апреле 2018 года, а алгоритмический трек завершится очным финалом, который состоится 19 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. На финал приедут 25 участников, показавших лучшие результаты в трех отборочных раундах.

Призовой фонд Яндекс.Алгоритма составит 980 000 рублей. Победитель алгоритмического трека получит 300 000 рублей, победители двух других треков — по 100 000 рублей. Денежные призы получат также призеры всех треков, а 512 лучших участников будут награждены футболками с символикой чемпионата.

Яндекс.Алгоритм проводится с 2011 года, впервые чемпионат состоялся в рамках Летней школы Яндекса по распределённым вычислениям. В прошлом году победителем состязания (уже в четвертый раз) стал Геннадий Короткевич.

Фото: Яндекс