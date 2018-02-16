На прошедшем недавно заседании Специального комитета по разведке сената Конгресса США прозвучало весьма интересное заявление. Главы сразу шести американских ведомств, включая ФБР, АНБ и ЦРУ и Национальную разведку, полагают, что простым американским гражданам не стоит пользоваться устройствами компаний Huawei и ZTE из-за опасности шпионажа.

Директор ФБР Кристофер Рэй (Chris Wray) заявил, что правительство «глубоко обеспокоено» рисками, которые могут возникнуть, если позволить зарубежной компании или организации, которая отчитывается правительству своей страны и не разделает американских ценностей, занять доминирующие позиции в телекоммуникационных сетях США. Также Рэй говорил о том, что все это чревато различными вредоносными модификациями и хищением данных, кроме того, компания или организация в таком положении получает прекрасную возможность для осуществления скрытого шпионажа.

В своем заявлении главы спецслужб отдельно выделили компании Huawei и ZTE, которые, по их мнению, тесно связаны со спецслужбами КНР.

Стоит отметить, что совсем недавно компания Huawei действительно готовилась к выходу на американский рынок и, в частности, планировала заключить партнерство с телекоммуникационным оператором AT&T, однако в январе 2018 года сделка сорвалась. И, как утверждают СМИ, во многом это произошло именно из-за давления со стороны властей США.

Представители Huawei и ZTE уже выразили недоумение относительно позиции глав американских спецслужб. Так, в Huawei заявили, что продукции компании доверяют правительства и пользователи 170 стран мира, и Huawei таит в себе ровно такую угрозу кибербезопасности, как и любой другой производитель в области информационно-коммуникационных технологий. «Мы предельно открыты и прозрачны во всем, что делаем», — подчеркнули представители компании.

Представители ZTE, в свою очередь, сообщили, что с гордостью представляют свои инновационные решения на американском рынке и всегда тщательно соблюдают все законы и административные правила США. Также в компании отметили, что большинство продуктов ZTE построено на основе произведенных в США чипсетов, операционных систем и других компонентов.