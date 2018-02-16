Ранее на этой неделе независимый ИБ-специалист Стивен Кантак (Stefan Kanthak) сообщил об опасной уязвимости, которую ему удалось выявить в Skype. Эксперт рассказал, что проблема касается процесса обновления приложения и позволяет атакующему получить SYSTEM-привилегии в системе, что фактически равняется полной компрометации устройства.

При этом Кантак сообщал, что уведомил компанию Microsoft о проблеме еще в сентябре 2017 года. И хотя специалистам Microsoft удалось воспроизвести баг, оказалось, что для его устранения потребуется слишком серьезная переработка кода приложения. Предполагая, что код приложения еще не переработали, исследователь сообщил, что патча до сих пор не существует, и он появится только «в составе новой версии продукта, а не в формате обновления безопасности».

Как стало ясно теперь, Кантак ошибался. Уязвимости был подвержен Skype для Windows версии 7.40 и ниже, но еще в октябре 2017 года разработчики Microsoft выпустили восьмую версию VoIP-мессенджера, где проблему устранили.

Об устранении уязвимости сообщила программный менеджер Skype Эллен Килбон (Ellen Kilbourne) на официальном форуме поддержки. Килборн пишет, что баг скрывался не в самом Skype, но в программе для его установки. С релизом Skype 8 уязвимость устранили, и даже старые и проблемые версии приложения уже давно убраны с сайта skype.com.

Таким образом, пользователи обновленной версий Skype находятся вне опасности уже несколько месяцев. А всем остальным разработчики рекомендуют просто обновить приложение.