Журналисты издания XDA-Developers сообщают, что в новой версии операционной системы Android, которая пока известна под кодовым названием Android P, появятся важные изменения, связанные с безопасностью.

Так, были обнаружены два коммита (1, 2) в Android Open Source Project (AOSP), которые призваны ограничивать работающие в фоновом режиме приложения, не позволяя им получать доступ к микрофону или камере устройства после длительного простоя. Разработчики пишут, что данные меры должны улучшить защиту личных данных пользователей. Ведь разрешая приложению доступ к камере и микрофону, человек зачастую даже не подозревает о том, что впоследствии приложение может использовать эту функциональность за его спиной, по собственной инициативе.

Стоит сказать, что подобные ограничения напрашивались давно, так как вирусописатели уже не один год эксплуатируют микрофоны и камеры мобильных гаджетов для скрытой слежки за их владельцами.

Ожидается, что Android P станет доступна для тестирования в мае 2018 года, то есть первые билды новой версии ОС должны увидеть свет одновременно с проведением конференции Google I/O. Официальный релиз Android P запланирован приблизительно на август-сентябрь 2018 года.