Крайне неприятная ошибка закралась в код обновленной версии популярнейшего JavaScript-менеджера пакетов npm (Node Package Manager). Из-за бага изменяется владелец таких критически важных папок, как /etc, /usr, /boot и так далее, после чего Linux-системы фактически теряют работоспособность.

Первые жалобы начали поступать от пользователей (в основном это разработчики ПО и инженеры) около недели назад, еще до релиза, однако разработчики npm, очевидно, не заметили первое предупреждение о проблеме. Непосредственно после выхода обновленной версии был заполнен еще один баг-репорт, а также к нему прибавился шквал сообщений в социальных сетях от возмущенных пользователей.

Dear god… bug in npm changes permissions on / file system destroys productions linux or unix boxes. “sudo npm” will chown “/“. https://t.co/94j5uRNTaf

— nixCraft: The Best Linux Blog In the Unixverse (@nixcraft) February 22, 2018