Эксперты Qrator Labs сообщают о серии массированных DDoS-атак на крупнейшие ресурсы в России и Европе, во время которых злоумышленники использовали техники амплификации на основе memcache (ПО, реализующее сервис кэширования данных в оперативной памяти на основе хеш-таблицы).
Компания предупреждает, что с 23 по 27 февраля 2018 года по всей Европе прокатилась волна DDoS-атак с применением memcache. Техника такой атаки заключается в прослушивании UDP-трафика, при условии установки параметров memcache по умолчанию. Фактически атакующие используют UDP-флуд, то есть отправку множества поддельных UDP-пакетов в единицу времени от широкого диапазона IP-адресов.
Проблемы с безопасностью memcache известны как минимум с 2014 года, однако эксперты подчеркивают, что в 2018 году эта уязвимость проявилась особенно ярко. Так, в ночь с 25 на 26 февраля специалисты наблюдали ряд усиленных memcache DDoS-атак по всему интернету, включая атаки на крупнейшие в России сетевые ресурсы.
Стоит отметить, что в 2017 году группа китайских исследователей OKee Team рассказала о возможности организации подобных атак, указав на их потенциально разрушительную мощность.
Qrator Labs сообщает, что за прошедшие несколько дней множество источников подтвердили факт атаки амплифицированными ответами от memcache ресурсов, с вкраплениями ответов от DNS и NTP. Источниками этих spoofed-атак стал крупный европейский провайдер OVH, а также большое количество меньших интернет-провайдерови хостеров.
Кроме того, один из клиентов компании Qrator Labs, платежная система QIWI, подтвержила факт успешно нейтрализованной атаки полосой 480 Гбит/сек UDP трафика по своим ресурсам от скомпрометированных memcache амплификаторов.
«Современные техники осуществления DDoS-атак не стоят на месте. Все чаще мы фиксируем появление новых “брешей” в инфраструктуре интернета, которыми с успехом пользуются злоумышленники для реализации нападений. Атаки с использованием memcache, скорость которых достигала нескольких сотен Гб/с, стали тому подтверждением, — комментирует генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин. — Уязвимых memcache ресурсов в интернете огромное количество, и мы настоятельно рекомендуем техническим специалистам производить корректную настройку memcache, не забывая об установках по умолчанию. Это поможет избежать прослушивания всего UDP-трафика, отправляемого на сервер, и снизить вероятность проведения DDoS-атак».
Anon
27.02.2018 at 14:38
Опечатка в тексте «платежная система QIWI, подтверЖила факт».