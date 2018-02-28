Аналитики компании Avast провели исследование среди пользователей мобильных гаджетов, чтобы определить, насколько серьезна угроза от поддельных банковских приложений. Суммарно в исследовании приняли участие около 40 000 пользователей из 12 стран мира, которым предложили сравнить фальшивые и подлинные приложения для онлайн-банкинга.

Согласно результатам исследования, 58% респондентов назвали официальный интерфейс поддельным, а еще 36% опрошенных решили, что фейковое приложение является подлинным. В России эти показатели составили 24% и 29% (для сравнения, в США 42% пользователей не смогли отличить фейковое приложение от настоящего, в Японии — 8%).

Эксперты пишут, что полученные в ходе опроса данные еще раз доказывают, насколько точно киберпреступники могут копировать интерфейсы мобильных банковских приложений. В настоящее время злоумышленников чаще привлекают крупные клиентские базы банков, поэтому они создают поддельные приложения для хищения данных их пользователей. В ходе опроса респондентам демонстрировали мобильные приложения банков, привлекательных для мошенников, в том числе Сбербанка, Citibank, WellsFargo, Santander, HSBC, ING, Chase и BankofScotland.

Также исследование показало, что потребителей во всем мире больше тревожит тот факт, что их деньги могут быть украдены с банковских счетов, чем потенциальная возможность потери кошелька или взлома аккаунтов в социальных сетях. Во всем мире 72% респондентов назвали финансовые потери основной причиной беспокойства (в России — 54%).

Кроме того, 57% опрошенных россиян сообщили, что пользуются услугами мобильного банка. Более трети (34%) из тех, кто не пользуется банковскими приложениями на смартфоне или планшете, в качестве основной причины назвали отсутствие безопасности.

В исследовании приняли участие пользователи онлайн-банков из 12 стран мира: России, США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Аргентины, Мексики, Индонезии, Чехии, Бразилии и Испании.