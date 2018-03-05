«Лаборатория Касперского» опубликовала детальный отчет (PDF), посвященный развитию финансовых угроз в 2017 году. Как выяснилось, фишеры стали чаще обращать внимание на пользователей Mac.

В целом доля финансового фишинга в 2017 году достигла рекордного уровня. Аналитики сообщают, что 54% всех фишинговых атак пришлось на различные сайты, так или иначе связанные с финансовыми услугами: банки, платежные системы, интернет-магазины и так далее. Годом ранее этот показатель составлял 48%, а еще раньше, в 2015 году, – 34%.

Также собранные компанией статистические данные говорят о том, что фишеры стали значительно чаще атаковать пользователей Mac-устройств: доля финансового фишинга, с которым сталкиваются пользователи Mac, увеличилась почти вдвое: 31% в 2016 году, против 56% в 2017.

При этом число атак банковских троянов, в том числе мобильных, продолжает снижаться: на 30% в случае с классическими компьютерными вредоносами и на 15% в случае с Android-приложениями. Стоит отметить, что 19% пользователей, атакованных вредоносным банковским ПО, являлись корпоративными пользователями.

Россия, к сожалению, остается в первой тройке наиболее атакуемых стран. Так, по количеству пользователей, атакованных банковской малварью, Россия занимает второе место (20%), уступая Германии три процента. А по числу атак мобильных банковских вредоносов Россия является безусловным лидером, значительно опережая все другие страны, на ее долю приходится 90% подобных атак. Эксперты объясняют это высокой популярностью SMS-банкинга, который упрощает для злоумышленников процесс кражи денег.