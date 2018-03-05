Специалисты компании «Доктор Веб» предупредили, что 42 модели бюджетных Android-смартфонов заражены банкером Triada (Android.Triada.231) прямо «из коробки».

Еще в июле 2017 года исследователи «Доктор Веб» сообщили о том, что банковский троян семейства Triada был обнаружен в прошивках смартфонов Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20. Малварь Android.Triada встраивается в системный процесс Zygote, который отвечает за старт программ на мобильных устройствах. За счет заражения Zygote вредонос внедряется в процессы всех работающих приложений вообще, получает их полномочия и функционирует с ними как единое целое.

Хотя другие образчики данного семейства, ранее обнаруженные исследователями, пытались получить root-привилегии для выполнения вредоносных операций, троян Android.Triada.231 встроен в системную библиотеку libandroid_runtime.so на уровне исходного кода. В результате вредоносное приложение «поселяется» непосредственно в прошивке инфицированных мобильных устройств уже на этапе производства, то есть пользователи становятся обладателями зараженных смартфонов «из коробки».

Теперь эксперты сообщили, что с момента обнаружения вредоносной программы перечень моделей зараженных устройств пополнился и в настоящий момент насчитывает более 40 наименований. Стоит сказать, что  компания «Доктор Веб» уведомила о проблеме производителей зараженных устройств еще летом прошлого года, но малварь по-прежнему попадает на новые модели смартфонов. Например, теперь она была найдена на смартфоне Leagoo M9, который был анонсирован в декабре 2017 года.

Проведенное расследование показало, что троян попал в прошивку по просьбе партнера Leagoo, неназванной компании-разработчика из Шанхая. Эта организация предоставила одно из своих приложений для включения в образ операционной системы мобильных устройств, а также дала инструкции по внесению стороннего кода в системные библиотеки перед их компиляцией. К сожалению, эта сомнительная просьба не вызвала у производителя подозрений, и троян беспрепятственно проник на смартфоны.

Анализ приложения, которое компания-партнер предложила добавить в прошивку Leagoo M9, показал, что оно подписано тем же сертификатом, что и троян Android.MulDrop.924, обнаруженный специалистами в 2016 году. Теперь эксперты полагают, что разработчик, попросивший внести дополнительную программу в образ операционной системы, может быть прямо или косвенно причастен к распространению Android.Triada.231.

В настоящее время банкер был обнаружен в прошивке следующих смартфонов:

  • Leagoo M5
  • Leagoo M5 Plus
  • Leagoo M5 Edge
  • Leagoo M8
  • Leagoo M8 Pro
  • Leagoo Z5C
  • Leagoo T1 Plus
  • Leagoo Z3C
  • Leagoo Z1C
  • Leagoo M9
  • ARK Benefit M8
  • Zopo Speed 7 Plus
  • UHANS A101
  • Doogee X5 Max
  • Doogee X5 Max Pro
  • Doogee Shoot 1
  • Doogee Shoot 2
  • Tecno W2
  • Homtom HT16
  • Umi London
  • Kiano Elegance 5.1
  • iLife Fivo Lite
  • Mito A39
  • Vertex Impress InTouch 4G
  • Vertex Impress Genius
  • myPhone Hammer Energy
  • Advan S5E NXT
  • Advan S4Z
  • Advan i5E
  • STF AERIAL PLUS
  • STF JOY PRO
  • Tesla SP6.2
  • Cubot Rainbow
  • EXTREME 7
  • Haier T51
  • Cherry Mobile Flare S5
  • Cherry Mobile Flare J2S
  • Cherry Mobile Flare P1
  • NOA H6
  • Pelitt T1 PLUS
  • Prestigio Grace M5 LTE
  • BQ 5510

При этом эксперты предупреждают, что этот список не является окончательным, и перечень инфицированных моделей смартфонов может оказаться гораздо шире. Зараженные банкером устройства продают в России, Польше, Индонезии, Китае, Мексике, Казахстане, Сербии.

Исследователи резюмируют, что такое широкое распространение трояна говорит о том, что многие производители Android-устройств уделяют слишком мало внимания вопросам безопасности, и внедрение троянского кода в системные компоненты из-за ошибок или злого умысла может быть весьма распространенной практикой.



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