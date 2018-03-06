Разработчики популярного блокировщика рекламы AdBlock рассказали о новой функции, бета-версия которой уже заработала в расширении для браузера Chrome. Теперь AdBlock будет кешировать некоторые JavaScript-библиотеки локально, прямо на компьютере пользователя. Аналогичная функциональность со временем появится и в аддоне для Firefox. Включить новую функцию можно в настройках расширения:

Журналисты Bleeping Computer расспросили авторов AdBlock об этих нововведениях подробнее и узнали, что разработчики решили начать с кеширования jQuery, а позже планируют добавить к списку Bootstrap, Modernizr, AngularJS, Dojo и так далее.

В первую очередь разработчиков интересуют наиболее распространенные JavaScript-библиотеки, которые используют многие сайты. Их кеширование позволит не только ускорить работу AdBlock и загрузку сайтов, но также будет способствовать улучшению приватности пользователей, особенно когда речь идет о JavaScript-файлах, получаемых от некоторых сетей распространения контента (Content Delivery Networks, CDN).

Файлы будут сохраняться локально. К примеру, пользователи Windows могут найти их в следующей директории:

C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom\<Версия>\localLib

«Многие широко используемые CDN управляются крупными компаниями, такими как Google или Microsoft. Такие компании способны отслеживать запросы к своим CDN таким образом, чтобы их можно было связать с конкретными пользователями», — объясняют разработчики.

Сохранение популярных JavaScript-библиотек локально поможет пресечь подобную слежку.

Не стоит забыть, что пока функция работает в режиме бета-тестирования, то есть существует вероятность возникновения различных багов. В частности, могут возникать проблемы с сайтами, использующими технологию SRI (Subresource Integrity), которая помогает установить аутентичность источников JS и CSS.