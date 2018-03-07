Объединенная группа специалистов из Университета Пердью и Университета Айовы представила доклад (PDF), посвященный множественным уязвимостям в составе 4G LTE и десяти атакам, которые можно реализовать при помощи этих багов.

Исследователи выявили проблемы в трех ключевых процедурах, использующихся в LTE-сетях: attach (подключение и регистрация в сети), detach (отключение от сети) и paging (помогает поддерживать соединение, передает системные данные).

Эксплуатируя обнаруженные уязвимости, злоумышленник сможет подключиться сети 4G LTE под видом другого абонента, отправлять сообщения от лица другого человека, перехватывать сообщения, предназначенные другим пользователям, подделать информацию о местонахождении устройства. Преступники даже могут вынудить другие устройства отключиться от мобильной сети или подделать извещение о чрезвычайной ситуации, посеяв панику.

Опубликованный экспертами документ описывает создание инструмента LTEInspector, который использовался для обнаружения уязвимостей. Код инструмента уже был опубликован на GitHub. Впрочем, стоит отметить, что о девяти проблемах из десяти уже было известно ранее, и сами по себе атаки на LTE-сети не так уж новы (1, 2). Плохая новость заключается в том, что данные векторы атак до сих пор можно использовать против многих сетей по всему миру.

Исследователи не ограничились лишь теоретической частью, и провели испытания, эксплуатировав восемь из десяти уязвимостей на практике в сетях операторов AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Специалисты подчеркивают, что для тестового стенда они использовали только ПО и оборудование, доступное в свободной продаже. То есть злоумышленники могут проделать то же самое, потратив на оборудование около 1300-3900 долларов США.

Доклад гласит, что баги в 4G LTE, например, могут использоваться злоумышленниками для создания алиби. Ведь если человек совершит преступление на территории одной страны, и произведет атаку на 4G LTE, обставив все так, будто его мобильное устройство в момент совершения преступления находилось в другом месте или даже в другой стране (было подключено к определенным вышкам сотовой связи), он вполне может ввести правоохранительные органы в заблуждение.

Исследователи пишут, что не намерены обнародовать свои proof-of-concept эксплоиты, пока уязвимости не будут исправлены. Впрочем, судя по всему, больше надежд специалисты возлагают на 5G сети.