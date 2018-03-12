ИБ-специалисты обнаружили сразу две масштабные кампании, направленные на заражение серверов Windows, Apache Solr и Redis майнинговыми вредоносами.

Первую вредоносную кампанию заметили эксперты Imperva и присвоили ей название RedisWannaMine. По данным специалистов, злоумышленники активно ищут в сети уязвимые и давно не обновлявшиеся серверы Redis, после чего атакуют их, используя эксплоит для уязвимости CVE-2017-9805. Если компрометация сервера удалась, хакеры устанавливают на устройство майнера ReddisWannaMine.

Но ReddisWannaMine атакует не только серверы Redis, малварь также интересуют уязвимые машины с Windows Server и открытыми SMB-портами. Против них используется известный, некогда похищенный у АНБ эксплоит EternalBlue, применявшийся для распространения шифровальщика WannaCry. Таким образом, ReddisWannaMine распространяется как самовоспроизводящийся червь. На скомпрометированные Windows-машины тоже устанавливается майнинговое ПО, что доказывает, что основной целью злоумышленников является именно добыча криптовалюты.

Но группировка, стоящая за атаками ReddisWannaMine, далеко не единственный игрок, действующий на данном поле. Аналитики ISC SANS и Morphus Labs пишут, что активная вредоносная кампания также развернута против уязвимых серверов Apache Solr, на которых не установлен патч для уязвимости CVE-2017-12629.

Как и в случае с ReddisWannaMine, злоумышленники обнаруживают уязвимые машины, эксплуатируют баг, исправленный разработчиками Apache Software Foundation еще в октябре 2017 года, а затем заражают устройства майнером криптовалюты Monero.

По данным специалистов, за данной кампанией стоит та же хак-группа, которая в январе 2018 года атаковала серверы Oracle WebLogic, устанавливая на них майнинговую малварь. Так как атаки на Oracle WebLogic перестали приносить доход, злоумышленники выбрали другую цель. Всего за девять дней, с 28 февраля по 8 марта 2018 года, группировка скомпрометировала более 1700 уязвимых серверов, 1416 из которых были серверами Apache Solr.

Эксперты пишут, что подсчитать «доходы» злоумышленников не представляется возможным, так как атакующие используют прокси, для доступа к майнинговым пулам и тщательно скрывают адреса своих Monero-кошельков.