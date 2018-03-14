5 апреля 2018 года в отеле «Марриотт» пройдет конференция «Код информационной безопасности». Перед воронежскими специалистами выступят эксперты по информационной безопасности из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Код информационной безопасности», известная профессиональная конференция, которая проводится в России и странах ближнего зарубежья уже более 14 лет подряд, этой весной впервые приедет в Воронеж.

«Первоначально в планах на 2018 год Воронежа не было, но буквально полтора месяца назад мы получили письмо от представителей местного сообщества безопасников с просьбой провести конференцию в этом городе, и мы с радостью откликнулись на эту инициативу» — рассказала продюсер конференции Ольга Поздняк.

Участников мероприятия ожидает традиционная насыщенная программа «Кода ИБ», состоящая из четырех основных частей: пленарной дискуссии о трендах, секций о передовых технологиях и управлении ИБ, а также «Горячей десятки Кода ИБ» — мозгового штурма, который совместно проведут участники конференции и эксперты, дабы попытаться отыскать решения главных проблем кибербезопасности.

Среди экспертов конференции выступят: Юрий Рыбьяков, SaveIT Group (спонсор конференции), Андрей Прозоров, Solar Security (Москва), Сергей Ананыч, SearchInform (Москва), Владимир Минаков, SaveIT Group (Москва), Михаил Зимин, TS Solution (Санкт-Петербург) и многие другие.

Напоминаем, что участие в конференции является бесплатным для сотрудников ИБ- и ИТ-отделов, а также для журналистов. Узнать подробности, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.