Вчера мы уже рассказывали о том, что внимание профильных СМИ и экспертов привлекла пугающая новость: израильский стартап CTS-Labs заявил об обнаружении сразу 13 критических уязвимостей в процессорах AMD, которые были разделены на четыре класса: RyzenFall, MasterKey, Fallout и Chimera.

Однако «повторения Meltdown и Spectre» определенно не получилось. Дело в том, что информация, опубликованная исследователями на сайте amdflaws.com, вызвала большое недоверие у представителей индустрии. Так, ранее о компании CTS-Labs практически никто не слышал, а исследователи не подкрепляли свои громкие заявления об опасных уязвимостях никакими техническими деталями и номерами CVE, а также уведомили представителей AMD о грядущем раскрытии информации лишь за сутки до публикации. К тому же приложенные к отчету видеоролики оказались сняты на фоне зеленого экрана, что заставило многих усомниться в том, что компания CTS-Labs вообще существует, а ее заявления подкреплены какими-то фактами.

Многие известные ИБ-специалисты писали в социальных сетях, что отчет, в котором отсутствуют какие-либо технические детали, подозрителен и больше похож на whitepaper какого-то ICO, а происходящее напоминает спланированную маркетинговую кампанию. К тому же представители CTS-Labs определенно преувеличили значимость обнаруженных проблем, так как для эксплуатации большинства из них злоумышленнику потребуется получить едва ли не физический доступ к системе, иметь права администратора, перепрошить BIOS и так далее.

Но еще вчера стало известно, что назвать опубликованную CTS-Labs информацию фальшивкой все же нельзя. Как оказалось, «технический» отчет и proof-of-concept эксплоиты для опасных процессорных уязвимостей существуют: ранее представители CTS-Labs обращались за консультацией и экспертной оценкой к главе компании Cymmetria, Гади Эврону (Gadi Evron), а также главе компании Trail of Bits, Дэну Гвидо (Dan Guido). Оба эксперта заверили общественность, что уязвимости подлинные, а эксплоиты работают.

Чуть позже легитимность заявлений CTS-Labs также подтвердил уважаемый ИБ-эксперт Алекс Ионеску (Alex Ionescu). Специалист не согласился с мнением большинства коллег, которые высмеивали уязвимости из-за того, что для их эксплуатации требуются права администратора. Ионеску предупреждает, что подобные баги позволяют сделать и без того скверный хак еще хуже и опаснее.

On the #AMDflaws — I have seen the technical details and there are legit design & implementation issues worth discussing as part of a coordinated disclosure effort. The media storm and handling around that is sadly distracting from a real conversation around security boundaries.

— Alex Ionescu (@aionescu) March 14, 2018