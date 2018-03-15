Инженеры Raspberry Pi Foundation представили обновленную версию одноплатного компьютера Raspberry Pi 3 Model B, модель Raspberry Pi 3 Model B+.

Новинка отличается от своей предшественницы не слишком сильно. В частности, новая «малинка» получила более быстрый процессор — четырехъядерный Broadcom BCM2837B0 (ARM Cortex-A53) с тактовой частотой 1,4 ГГц, против «старого» Broadcom BCM2837 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Объем оперативной памяти не изменился и по-прежнему составляет 1 гигабайт.

Улучшился и встроенный адаптер Wi-Fi, который теперь поддерживает 2,4 ГГц и 5 ГГц и стандарты IEEE 802.11.b/g/n/ac. Также новинка укомплектована контроллером Bluetooth 4.2/LE.

Кроме того, в распоряжении пользователей будет гигабитный Ethernet (как и раньше, через USB 2.0) и скорость до 300 МБит/сек, а также поддержка Power over Ethernet (PoE) через отдельный PoE HAT и возможность улучшенного управления температурой.

Цена одноплатного ПК осталась прежней: 35 долларов США. Предварительные заказы на Raspberry Pi 3 Model B+ уже принимаются.