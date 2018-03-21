Компания Expedia, которой принадлежит популярный сервис бронирования отелей и авиабилетов Orbitz, сообщила, что в начале марта 2018 года платформа подверглась атаке неизвестных злоумышленников.

Технические подробности инцидента пока не разглашаются, но известно, что атакующие получили доступ к информации о людях, которые пользовались Orbitz в период с 1 января 2016 года по 22 декабря 2017 года. В руках злоумышленников могли оказаться фамилии и имена пользователей, их адреса, даты рождения, email-адреса, номера телефонов, а также данные о 880 000 платежных карт.

Хуже того, утечка могла коснуться и других ресурсов, использующих Orbitz, к примеру, Amextravel.com, принадлежащего American Express.

Представители компании подчеркивают, что привлеченные к расследованию инцидента киберкриминалисты не обнаружили свидетельств того, что преступники похитили все вышеперечисленные данные. Также сообщается, что номера социального страхования и информацию о туристических маршрутах пользователей компрометация не затронула.

Expedia принесла извинения всем пострадавшим. В компании заверили, что в настоящее время безопасность Orbitz восстановлена, а всем жертвам атаки будут предложены бесплатные услуги сервисов кредитного мониторинга и защиты личности.