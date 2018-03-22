После продолжительных обсуждений администрация Reddit внесла изменения в content policy ресурса, запретив проводить на Reddit сделки, связанные с различными запрещенными товарами и сервисами. Под запрет попали: оружие, наркотики (включая алкоголь и табак), краденое имущество, личные данные, фальшивые документы, а также платные сервисы, предполагающие физический сексуальный контакт.

Так как новые правила уже вступили в силу, первыми оказались забанены сообщества (или, как их называют здесь, сабреддиты), посвященные торговым площадкам в даркнете: /r/DarkNetMarkets, r/xanaxcartel, r/DNMSuperlist и r/HiddenService.

Стоит отметить, что сообщество DarkNetMarkets всегда вызывало много споров и, в сущности, являлось одним из крупнейших в интернете мест сбора наркоторговцев, хакеров и прочих киберпреступников, а также их клиентов. Именно здесь после ликвидации таких известных маркетплейсов, как Silk Road и Alphabay, разворачивались бурные обсуждения, пользователи делились мнениями о том, куда теперь перейдет торговля, а клиенты искали своих постоянных дилеров. Здесь же обсуждали «кидал», качество приобретенных товаров и проведенные сделки.

Так, в 2015 году американские спецслужбы через суд запрашивали у Reddit информацию о пользователях DarkNetMarkets. На момент закрытия у сабреддита насчитывалось порядка 180 000 читателей.

Хотя на Reddit уже появился ряд новых сообществ, посвященных даркнет-маркетплейсам, вряд ли они продержатся долго, — теперь администрация сайта может заблокировать их при первых признаках нарушений.