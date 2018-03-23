В конце февраля 2018 года сводная группа экспертов предупреждала, что более 34 000 смарт-контрактов Ethereum имеют потенциальные проблемы и уязвимости, о которых владельцы контрактов даже не подозревают.

На этой неделе словам экспертов нашлось новое подтверждение: стало известно о баге в смарт-контракте Ethereum, принадлежащем крупной криптовалютной бирже Coinbase.

Проблему еще в декабре 2017 года обнаружили специалисты голландской фирмы VI Company. Теперь, когда уязвимость устранили, а компания получила 10 000 долларов награды и «зеленый свет» на раскрытие данных, исследователи опубликовали в блоге подробный рассказ о своей «находке».

Специалисты пишут, что баг в смарт-контракте, который использовался для распределения средств между несколькими кошельками, позволял пользователям зачислять на свой балланс на бирже неограниченное количество криптовалюты Ethereum.

«Если одна из транзакций смарт-контракта не удалась, все транзакции перед ней должны быть отменены. Но на Coinbase такие транзакции не отменялись, а значит, человек мог добавить на свой балланс столько Ethereum, сколько пожелает», — объясняют эксперты VI Company.

Хотя проблему обнаружили еще 27 декабря 2017 года, уязвимость была устранена окончательно только 26 января 2018 года. В своем отчете специалисты VI Company подчеркивают, что анализ проблемы показал, что воспользоваться уязвимостью никто не успел.