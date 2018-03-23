В ночь на 23 марта 2018 года по московскому времени городские власти американского города Атланта, штат Джорджия, подверглись атаке шифровальщика. В официальном Twitter города вскоре появилось сообщение о том, что некоторые клиентские приложения могут не работать, и у пользователей могут возникнуть трудности с оплатой счетов и доступом к судебным документам.

The City of Atlanta is currently experiencing outages on various customer facing applications, including some that customers may use to pay bills or access court-related information. We will post any updates as we receive them. pic.twitter.com/kc51rojhBl — City of Atlanta, GA (@Cityofatlanta) March 22, 2018

На собранной вскоре экстренной пресс-конференции мэр города, Кеиша Ланс Боттомс (Keisha Lance Bottoms), сообщила, что «ситуация очень серьезная» и посоветовала всем пользователям онлайновых городских сервисов по возможности проверить свои аккаунты на предмет подозрительной активности. Отвечая на вопрос о возможной выплате выкупа, мэр сообщила, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

По данным городских властей, атака шифровальщика началась в 5:40 утра по местному времени, и инцидент затронул как публичные, так и внутренние приложения, используемые городом. Некоторые данные оказались зашифрованы, однако власти поспешили заверить, что системы обеспечения общественной безопасности и водоснабжения, а также городской аэропорт, работают в штатном режиме, их сбой не коснулся.

К расследованию происходящего уже подключились представители ФБР и Министерства национальной безопасности США, а также специалисты Microsoft и Cisco.

По информации местного телеканала 11Alive, кто-то из госслужащих Атланты прислал в редакцию скриншот с требованиями шифровальщика. Злоумышленники требуют 6800 долларов за разблокировку каждого отдельного компьютера, или 51 000 долларов за расшифровку сразу всех пострадавших данных на всех системах. Также, по данным телеканала, городской ИТ-департамент разослал всем сотрудникам внутренние сообщения, с просьбой отключать компьютеры при первых признаках подозрительной активности.

По скриншоту журналистам удалось опознать малварь, поразившую город. Оказалось, это известный шифровальщик SamSam (он же Samas). В начале текущего года SamSam уже привлекал к себе внимание: тогда произошла серия вымогательских атак на медицинские учреждения, муниципальные власти Фармингтона и неназванное предприятие, специализирующееся на АСУ ТП.