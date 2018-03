В ночь на 23 марта 2018 года по московскому времени городские власти американского города Атланта, штат Джорджия, подверглись атаке шифровальщика. В официальном Twitter города вскоре появилось сообщение о том, что некоторые клиентские приложения могут не работать, и у пользователей могут возникнуть трудности с оплатой счетов и доступом к судебным документам.

The City of Atlanta is currently experiencing outages on various customer facing applications, including some that customers may use to pay bills or access court-related information. We will post any updates as we receive them. pic.twitter.com/kc51rojhBl

— City of Atlanta, GA (@Cityofatlanta) March 22, 2018